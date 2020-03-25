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"فرانس برس" تكشف عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:55 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء، عن تواجد أكثر من 450 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في العالم، وفقًا لفضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأفادت فرانس برس، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تتخطى الـ"20 ألفا حالة" بالعالم معظمها في أوروبا.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس فرانس برس اﻟﻌﺎﻟﻢ

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