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روما يقترب من ضم مدافع مانشستر يونايتد بشكل نهائي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:57 م
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بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن روما الإيطالي أصبح قريبًا من ضم كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل نهائي وذلك حال نجاح الأخير في التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي.
وانضم سمولينغ إلى روما الإيطالي الصيف الماضي قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة ذي صن البريطانية أن سمولينغ (30 عاماً) استقر مع عائلته بشكل كبير في العاصمة الإيطالية، وهو ما يدفعه إلى قبول راتب أقل مما كان يتقاضاه في مانشستر يونايتد، من أجل البقاء مع روما.

وقطع الناديان شوطاً كبيراً في التفاوض حول انتقال سمولينغ الدائم إلى روما، ولكن لم يتوصل أي منهما إلى اتفاق بشأن القيمة المالية للصفقة.

وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن سمولينغ سيبقى في روما حال نجاح مانشستر يونايتد في ضم كوليبالي من نابولي الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن كوليبالي (28 عاماً) ارتبط من قبل بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي وأن مانشستر يونايتد هو الوجهة المفضلة له.

وكانت تقارير صحافية إيطالية أكدت أن كوليبالي طلب من رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس، أن يسمح له بمغادرة النادي الصيف المقبل، إذ حدد الفريق الإيطالي مبلغ 90 مليون يورو لأي فريق يريد أن يضمه إليه.

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