أحمد موسى يكشف حقيقة إصابة "أردوغان" بكورونا



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه يجب وضع أردوغان في الحجر الصحي، متابعا: "صديق أردوغان يدعى النادي عبد الرحيم البيرق وكان قاعد معه كام يوم".



ونوه الإعلامي إلى أن هناك انتشار كبير لفيروس كورونا في تركيا والوضع يزداد سوءًا.



في سياق متصل، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء الثلاثاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 7 حالات ليصل إلى 44، فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.



وقال على "تويتر" إن 3952 فحصا أجري في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في تركيا إلى نحو 28 ألفا.



ويأتي ذلك بعد تأكيد قوجة أن بلاده تستخدم دواء أرسلته الصين لعلاج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد.



وقال قوجة: "أحضرنا دواء خاصا يستخدم في الصين يقال إنه أحدث تحسنا في حالة المرضى الذين يعالجون في وحدات الرعاية المركزة ويخفض فترة علاجهم من 11-12 يوما إلى 4 أيام".



ولم تكشف معلومات عن الدواء حتى الآن، إلا أنه تم استخدام دواء الملاريا "كلوروكين" مؤخرا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في الصين وفرنسا.







قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من المتوقع إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خاصة بعد إصابة صديق مقرب له، معلقا:" "الراجل ده مش بيسيبه ليل ولا نهار وممكن نلاقي الخبر بتاع أردوغان النهاردة أو بكرة وممكن نلاقيه في حالة متأخرة كمان".