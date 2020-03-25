تعرف على رأى مدربين الدوري المصري في أزمة كورونا وإلغاء المنافسات المحلية





وقال في تصريحات تلفزيونية :"الأمور صعبة ونمر بكبوة وإن شاء الله تعدي على خير".





وتابع :"منذ بدايتي في التدريب وهناك مبدأ عندي بتقديم هدايا لمدربين الفرق الأخرى".





وواصل :"في الدوري الممتاز وجدت من المناسب تقديم هدية قيمة من تاريخ الحضارة المصرية، والمدربين الأجانب كانوا مفاجئين بالهدايا، وفايلر رد فعله كان رائع وأرسل لي رسالة شكر".





وعن تجهيز لاعبي طنطا حاليا :"توقعنا أن التعليق الخاص بكرة القدم سيطول، وقمت بعمل وزن للاعبين وشددنا على عدم زيادة الوزن".





وتابع :"قمنا بمنح اللاعبين برنامج لتنفيذه وأرسلت التدريبات على جروب الواتس الخاص بنا".





وأشار :"نتمنى عودة الدوري مرة أخرى والحياة تعود لأن كرة القدم لها متعة أخرى".



