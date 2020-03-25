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تعرف على رأى مدربين الدوري المصري في أزمة كورونا وإلغاء المنافسات المحلية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:47 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف أيمن المزين المدير الفني لطنطا عن موقفه من قرار تعليق نشاط كرة القدم والبرنامج الذي وضعه للاعبيه للحفاظ على لياقتهم. 

 وقال في تصريحات تلفزيونية :"الأمور صعبة ونمر بكبوة وإن شاء الله تعدي على خير".

 وتابع :"منذ بدايتي في التدريب وهناك مبدأ عندي بتقديم هدايا لمدربين الفرق الأخرى".

 وواصل :"في الدوري الممتاز وجدت من المناسب تقديم هدية قيمة من تاريخ الحضارة المصرية، والمدربين الأجانب كانوا مفاجئين بالهدايا، وفايلر رد فعله كان رائع وأرسل لي رسالة شكر".

 وعن تجهيز لاعبي طنطا حاليا :"توقعنا أن التعليق الخاص بكرة القدم سيطول، وقمت بعمل وزن للاعبين وشددنا على عدم زيادة الوزن".  

وتابع :"قمنا بمنح اللاعبين برنامج لتنفيذه وأرسلت التدريبات على جروب الواتس الخاص بنا".  

وأشار :"نتمنى عودة الدوري مرة أخرى والحياة تعود لأن كرة القدم لها متعة أخرى".

 وأتمنى :"نتمنى أن تمر الأمور على خير ونعود مجددًا للمشاركة في المباريات".

وفي نفس السياق قال مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان إن أي فريق في الدوري سيكون بحاجة لشهر على الأقل من أجل استعادة لياقته وجاهزيته قبل استئناف الدوري مجددًا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية:" تأجيل الأولمبياد يمنحنا فرصة لتأخير الدوري ونعود لاستكمال الدوري عقب شهر رمضان".

وواصل :"نحن بحاجة إلى شهر أخر قبل استئناف الدوري من أجل إعداد اللاعبين وتجهيزهم واستعادة لياقتهم البدنية قبل انطلاق المباريات".

وأكمل :"البدايات دائما تكون صعبة في الحالة الفنية والبدنية، لكن الوضع الذي نمر عليه مختلف، وأول مرة يمر علينا".

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