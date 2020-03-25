فرنسا تعلن سحب قواتها من العراق بسبب فيروس كورونا

ويذكر أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بمغادرة القوات الفرنسية الأراضي العراقية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".





وقال خلف: إن "القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية وتم إخلاء قاعدة جوية من قبل التحالف الدولي"، مؤكداُ على أن "مغادرة القوات الفرنسية تأتي حسب الاتفاقات التي جرت مع الحكومة العراقية".





وتسلمت القوات العراقية، بشكل رسمي قاعدة القائم على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.





وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري، تسليم قاعدة القائم لقوات الأمن العراقية، وذلك بعدما كشف عن عملية إعادة تمركز لقواته المتواجدة في القواعد العسكرية هناك.





ويشار إلى أنه سبق وأعيد تموضع بعض القوات إلى مواقع للتحالف في سوريا المجاورة، إضافة إلى مدافع، بينما سيتم إرسال البعض الآخر إلى قواعد أخرى في العراق أو إلى الكويت.





وبالإضافة إلى القائم، من المقرر سحب القوات من قاعدتي القيارة وكركوك في شمال العراق بحلول نهاية شهر إبريل المقبل.



