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فرنسا تعلن سحب قواتها من العراق بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:49 م
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عنصر من القوات الفرنسية
عنصر من القوات الفرنسية
الفجر
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أعلنت فرنسا، منذ قليل، أنها تقوم بسحب جميع قواتها من العراق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بمغادرة القوات الفرنسية الأراضي العراقية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال خلف: إن "القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية وتم إخلاء قاعدة جوية من قبل التحالف الدولي"، مؤكداُ على أن "مغادرة القوات الفرنسية تأتي حسب الاتفاقات التي جرت مع الحكومة العراقية".

وتسلمت القوات العراقية، بشكل رسمي قاعدة القائم على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري، تسليم قاعدة القائم لقوات الأمن العراقية، وذلك بعدما كشف عن عملية إعادة تمركز لقواته المتواجدة في القواعد العسكرية هناك.

ويشار إلى أنه سبق وأعيد تموضع بعض القوات إلى مواقع للتحالف في سوريا المجاورة، إضافة إلى مدافع، بينما سيتم إرسال البعض الآخر إلى قواعد أخرى في العراق أو إلى الكويت.

وبالإضافة إلى القائم، من المقرر سحب القوات من قاعدتي القيارة وكركوك في شمال العراق بحلول نهاية شهر إبريل المقبل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.


الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس فرنسا العراق

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