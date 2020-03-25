شوارع خاوية وقلوب تترقب خلف الأبواب عقب مرور 4 ساعات حظر بالبحر الأحمر.. وأجهزة ساهرة ليلا لحماية المواطنين

شوارع خاوية وقلوب تترقب خلف أبواب المنازل تترقب الأوضاع وبين هذا وذاك مسئولون وجنود المعركة من الأجهزة الأمنية وأصحاب البالطو الأبيض لا يزال رهانهم الأكبر على وعي الشعب وقدرته على مواجهة الصعاب والأزمات، كان هذا لسان حال أكثر من ثلاث ساعات مرت منذ بدء تطبيق حظر التجوال في شوارع محافظة البحر الأحمر امتثالًا لقرار مجلس الوزراء وإجراءات التدابير والاحترازات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، عندما بدا المشهد مألوفًا للغالبية وأنت ترى الشوارع خالية ولا تسمع فيها ضجيجًا كما اعتادت فالرهان الآن على مدى الالتزام والثقة في أن البُعد عن الاختلاط هو السبيل الوحيد للنجاة من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.



وعندما دقت الساعة السابعة مساءً، وبالتزامن مع بدء التطبيق الفعلي لقرار حظر التجوال حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، انتشرت سيارات الشرطة في ربوع شوارع محافظة البحر الأحمر، وسط خلو الشوارع من المارة والسيارات، فيما بدت الحياة شبه متوقف، إلا بعد محال السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، والأنشطة التي تتعلق بالطب والمأكل والمشرب التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء التى لم يثرى عليها قرار الحظر.





"التزام المواطنين منازلهم وتشديدات أمنية لفرض حظر التجوال"



وشهدت مدن البحر الأحمر، التزاما ملحوظًا لقرار حظر التجوال والشوارع خالية والجميع التزم منزله خوفًا من انتشار الفيروس قبل أن يخشى التعرض للغرامة، فيما شهدت شرفات المنازل في الشوارع الرئيسية متابعات من السكان لتطبيق قرار حظر التجوال وسط إلتزام كامل لقرار مجلس الوزراء.



مدن المحافظة المختلفة لم تكن بعيدا عن المشاهد الجديدة وفقًا للحظر إذ اصطفت سيارات الشرطة، أمام مداخل المدن والشوارع الرئيسية، في خطوات سبقتها إجراءات المواطنين والتزامهم داخل منازلهم بعيدًا عن شبهة النزول في الشوارع طوال فترة الحظر.



فيما شهدت شوارع مدينة الغردقة إلتزام تام لقرار الحظر وسط إجراءات أمنية مشددة لفرض حظر التجوال، وتواجد جميع القيادات الأمنية، وتفقد محافظ البحر الأحمر ومدير أمن البحر الأحمر إجراءات تطبيق قرار حظر التجوال وسط مدينة الغردقة كما استمرت الجولة لعددا من الشوارع.





"محافظ البحر الأحمر اليوم الأول من الحظر مطمئن وأثمن جهود الأجهزة الأمنية"





ومن جانبه أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أن اليوم الأول مبشر للغاية فى أول يوم من تطبيق قرار حظر التجوال، مشيرًا إلى أن هناك وعى والتزام أهالى المحافظة بالقرار، دون أى محاولات لخرق قرار الحظر، مثمنًا جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر فى تطبيق قرار حظر التجوال بكل صرامة.



وأضاف محافظ البحر الأحمر فى تصريح خاص ل"لفجر"، أننا اتخذنا عددًا من الإجراءات خلال فترة حظر التجوال، وهى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للشوارع والميادين بعدد من الطرق الحديثة.





"رئيس مدينة الغردقة استغلال فترة الحظر لتعقيم شامل لشوارع المدينة"





ومن جانبه قال اللواء عاطف وجدي رئيس مجلس مدينة الغردقة، طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، تم التنسيق مع الجهات المختصة من الطب الوقائي والأمراض المتوطنة بقيادة الدكتورة نصرة سعد حامد والطب البيطرى والحماية المدنية وشركة المياه لشن حملة مكبرة للتطهير والتعقيم لشوارع المدينة خلال فترة الحظر.



وأضاف رئيس المدينة، تم تجهيز عددًا من السيارات المجهزة بأعلى مستوى لعمليات التطهير والتعقيم لجميع شوارع مدينة الغردقة.