أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 25 مارس: تفاصيل عرض ضم نجم الأهلي.. مرتضي منصور يحسم مصير نجمي الفريق.. أزمة كبرى تهدد صفقة الزمالك المرتقبة

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: تفاصيل فشل انضمام نجم الأبيض إلى ميلان.. قرار نهائي من مرتضى منصور بشأن رميل نجم الفريق.. صدمة قوية تنتظر النادي





شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء ٢٥ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حقيقة فشل انضمام نجم النادي إلى ميلان وقرار مرتضى منصور النهائي من رحيل نجم الفريق وصدمة قوية تنتظر النادي وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





بالتفاصيل.. نجم الزمالك السابق يكشف أسرار فشل انتقاله للميلان





كشف أمير عزمي مجاهد لاعب و مدرب الزمالك السابق، لأول مرة عن أنه كان قريبا من الاحتراف في نادي الميلان بالدوري الإيطالي في فترته الذهبية بعد كأس العالم للشباب عام2001.





ويقول نجم دفاع الزمالك السابق: معرفتي واجادتي باللغة الانجليزية اثار اعجاب وكيل اللاعبين الشهير وقال لي أن هذا الأمر سيسهل كثيرا علي الاحتراف في أوروبا، وبالفعل سافرت معه خلال فترة توقف الدوري للكريسماس للاختبار في بروجيا، ولعب دورة ودية هناك مع الفريق الرديف، وفي احد اللقاءات الودية كان بيسوتي مدير قطاع الناشئين في ميلان حاضر، وبعد المباراة طلب أن الحضور لمعسكر تدريب الميلان، هذا الامر لم يكن مصدق بالنسبة لي.





لكن ما سر فشل الانتقال في النهاية.. يروي أمير عزمي: في ذلك الوقت كنت مرتبط بعقد مع الزمالك وارسل الميلان فاكسا يستفسر عن امكانية التعاقد معي ووقتها كان رئيس النادي د. كمال درويش وطلب الزمالك 200 ألف دولار، وكان من الصعب على ميلان دفع هذا المبلغ في ناشئ بالزمالك لذلك عدت لرفضهم دفع هذا المبلغ.





مرتضي منصور يحسم مصير نجوم الزمالك من الرحيل





أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن كل ما تردد وسائل الإعلام الفترة الأخيرة حول رحيل بعض لاعبي الفريق عار تماماً من الصحة.





وقال منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك: لا صحة لما تردد عن رحيل محمد عنتر وكابونجو كاسونجو وأن الثنائي وغيرهم من اللاعبين مستمرين مع الفريق.





تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي





كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل عرض الزمالك المغري، لضم أحمد فتحي نجم الأهلي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.





وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك عرضوا على فتحي الحصول على 30 مليون جنيه على أن تكون مدة العقد موسمين مقبلين لكن فتحي لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.





أزمة قوية تهدد صفقة الزمالك المنتظرة





يسعى مسئولو نادى الزمالك، للتعاقد مع الجزائرى حسين بن عيادة، الظهير الأيمن، لفريق شباب قسيطنطينة الجزائرى.





ويصارع الزمالك عدد من الأندية على ضم اللاعب، حيث تلقى النجم الجزائري عرضًا فرنسيًا إلى جانب العروض التى تلقاها اللاعب من السعودية، بالإضافة إلى عرض الترجى التونسى.





وقرر اللاعب تأجيل أى حديث يخص مستقبله الكروى بسبب الوضع الصحى العالمى بسبب فيروس كورونا.





عرض سعودي وآخر إماراتي يهددان مسيرة نجم الشباك في الزمالك





رفض جهاز الكرة بنادى الزمالك فتح ملف رحيل المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية وفي مقدمتها عرض مغري من العين الإماراتي.





وتحدث اللاعب مع إدارة الزمالك فى الأيام الماضية، وأكد لهم وصول عروض خليجية للحصول على خدماته وتحديدا من العين الإماراتى بالإضافة إلى عرض من الدورى السعودى.





الزمالك يتحرك لضم ثنائي الإسماعيلي





يسعي نادى الزمالك لعقد صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك بدأوا في الإعداد لصفقات الصيف استعدادًا للموسم المقبل ودعم الفريق بصفقات قوية جديدة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أجرى اتصالات بمسئولي الإسماعيلي من أجل الحصول على خدمات المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف والظهير الأيسر محمود البدري، لضمهم لصفوف نادي ميت عقبة بداية الموسم الكروي المقبل.





هشام حنفي يكشف حقيقة إغراء الزمالك لخطفه من الأهلي





قال هشام حنفي، نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ونجم الفريق الأول بالكرة سابقا، إن نادي الزمالك فاوضه أكثر من مرة خلال تألقه في صفوف الأهلي.





وأكد هشام حنفي خلال استضافته ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك أغراني بالفلوس من أجل الانضمام لصفوف الفريق الأبيض، ولكنني رفضت فأنا من ناشئين النادي الأهلي"





وتابع: "أنا فضلت الأهلي رغم إغراءات الزمالك الكبيرة، ولعبت في الأهلي 6 سنوات ببلاش"



