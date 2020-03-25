مؤسسة "النقد" تقرر رفع الحد الأعلى لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى 20 ألف ريال

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قرارا برفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى (20,000ريال) شهريًا.

وذلك انطلاقًا من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الإلكترونية تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بما يُسهم في المحافظة على سلامة كل المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات.

كما شددت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك؛ توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة.





وأوضح العبد العالي، أنه قد تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.





وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الإجراءات كالتالي:





أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.





ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.





ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.





رابعًا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.





خامسًا: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة )، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول..





أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 8 1441هـ الموافق 26 3 2020م.





وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.