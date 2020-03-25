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"المالكي": نؤيد قبول الحكومة اليمنية لدعوة جوتيريس وقف إطلاق النار
الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:31 م
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الفجر السعودي
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد و اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس (كورونا ) ومنعه من الانتشار.
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس الاثنين، دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم بهدف حماية من "يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كورونا.
وقال جوتيريس في كلمة في مقر الأمم المتحدة، إن «من يدفع أبهظ الأثمان لهذه النزاعات في العالم هم الأكثر ضعفاً -النساء والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهمشون والمشردون- وهم يواجهون أيضاً خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب كورونا.
وقال: "لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة، والتركيز معاً على المعركة الحقيقية في حياتنا".
وأضاف: "وأقول للأطراف المتحاربة: اتركوا الأعمال العدائية وأخرسوا البنادق وأخمدوا المدافع وأوقفوا الغارات الجوية".
وتابع: "هذا الأمر حاسم الأهمية من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة".
وقال أيضاً: "ضعوا حداً لمرض الحرب، وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا. ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان الآن".
وبعد النداء الذي وجهه جوتيريس الأسبوع الماضي للتضامن مع الدول الفقيرة تفادياً لملايين الضحايا، تعتزم الأمم المتحدة أن تنشر غداً الأربعاء خطة إنسانية عالمية لمواجهة الوباء، مع إنشاء صندوق مخصص لمكافحته دولياً.(أ.ف.ب)