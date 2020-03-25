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بشرى سارة لجماهير الأهلي.. هيدرسفيلد يحسم مصير رمضان صبحي
الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:27 م
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الفجر الرياضي
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استقر نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، على الاستغناء عن لاعبه الدولي المصري رمضان صبحي بعد انتهاء فترة الإعارة التي يعيشها بين صفوف النادي الأهلي، والمقررة نهاية الموسم الجاري، لتنتهي يوم 30 يونيو المقبل.
وقرر هيدرسفيلد استبعاد رمضان من حساباته خلال المرحلة المقبلة، ويدرس النادي الاستغناء عنه والاستفادة بقيمة صفقته من أجل التعاقد مع بدائل أخرى، رغم تألقه بشكل لافت في الدوري المصري، بحسب صحيفة "examiner live".
ولم يشارك رمضان بشكل أساسي مع فريقه الإنجليزي قبل رحيله مع مطلع الموسم المنقضي، الأمر الذي جعل النادي يفكر في الاستغناء عنه في ظل تمسك الأهلي بالإبقاء على اللاعب بين صفوفه، لحاجة رينيه فايلر مدرب الفريق لخدماته.
ويسعى الأهلي للتعاقد مع رمضان صبحي ويقف المقابل المادي كحائل دون هذه الرغبة، خاصة بعد التطور الكبير على مستوى اللاعب تحت القيادة الفنية للسويسري رينيه فايلر.