أمريكا.. تجازوعدد المصابين بفيروس كورونا الـ 60 ألف حالة





أوضحت آخر بيانات بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد المصابين تخطى الـ 60 ألف مصاب، ووصل عدد الوفيات إلى 827 حالة.





وبينت معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية أن أكثر من 200 مصاب بفيروس كورونا توفوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وبلغت نسبة الوفيات 1.38%، حسب الإحصاءات المتوفرة.





هذا وفادت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها (CDC) بأمريكا، في وقت سابق من اليوم، بتسجيل 10270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وأوردت أن حصيلة المصابين 54453 شخصا وحصيلة الوفيات 737 شخصا.





وتجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في جميع الولايات الأمريكية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي، وأصبحت أمريكا ثالث دولة في العالم من حيث انتشار فيروس كورونا بعد الصين وإيطاليا.





هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.



