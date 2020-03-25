صحة كفرالشيخ تنفي ظهور حالة جديدة مصابة بـ "كورونا"

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه لا صحة لما تردد عن ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد" لمواطن يبلغ من العمر 63 سنة، ومقيم بقرية دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك أثناء تواجده بمستشفي الحميات.



وأضافت سلام، خلال تصريحات خاصة إلى " الفجر"، أنه حتي الأن توجد حالة إيجابية واحدة فقط في المحافظة وهي لمواطن من مركز دسوق، كان عائدا من محافظة البحر الأحمر، وتم تحويله لمستشفي العزل بمنطقة العجمي بالأسكندرية، وحتي الأن لم تظهر أي حالات إيجابية أخري، وأنه قد تم الإشتباه في إصابة 47 شخصا وتم عزلهم حتي جاءت نتائجهم سلبية وخرجوا جميعا.



وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه الأن يوجد إشتباه في 3 أشخاص فقط، حالتين منهم مازالت محجوزين في مستشفي الصدر، والحالة الأخري بمستشفي كفر الشيخ العام، وحتي الأن لم تتأكد إصابتهم بالفيروس، مؤكدة أنها ستعلن حال إكتشاف إيجابية أي حالة من من باب الشفافية التي تتبعها الدولة منذ بدء الأزمة.



وكانت شوارع محافظة كفرالشيخ حالة من الهدوء والظلام مع بدء حظر التجوال في الساعة السابعة مساءا، حيث خلت الشوارع من المارة وأغلقت المحال التجارية أبوابها إلتزاما بقرار رئاسة الوزراء لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقد انتشرت القوات الأمنية بالشوارع لرصد أي خروقات لقرار الحظر، وكذلك لمساعدة العالقين من المواطنين في العودة لمنازلهم، مناشدة إياهم بالإلتزام بالقرارات حفاظا على سلامتهم.



كما قامت الوحدات المحلية، بتحرير محاضر ضد المحلات التي لم تغلق أبوابها، بل وتشميعها لحين إتخاذ قرار بشأنها، فضلا عن الإستمرار في مصادرة "الشيش" من المقاهي، وذلك كإجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بغلق جزئي لكافة المحال التجارية والحرفية لمدة أسبوعين كاملين بدء من الساعة الخامسة مساءًا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت أمام الجمهور، ضمن مجموعة قرارات احترازية اتخذتها الحكومة في مرحلتها الثانية لمجابهة فيروس كورونا، وكذلك فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءا حتي السادسة صباحا.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهازًا كاشفًا لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.



يأتي ذلك فى إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، خاصةً قرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا، الواقعة على حدود محافظتي كفرالشيخ والدقهلية، وبمركز ومدينة دسوق على حدود محافظة كفر الشيخ مع محافظة البحيرة.



وأشار المحافظ أن الإجراءات الاحترازية المُتبعة وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في: الوحدات المحلية، والصحة والطب البيطري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.