الإمارات تدشن برنامج "التعقيم الوطني" لمواجهة كورونا

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، مساء اليوم الأربعاء، تدشين "برنامج التعقيم الوطني" لإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع إبتداءً من الساعة الثامنة مساء يوم غد الخميس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد القادم، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتطلب وزارتا الصحة والداخلية من الجمهور البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، والتي تشمل "قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات"، والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.





كما تؤكد الوزارتان على أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بالإشارة إلى بيان وزارة "الصحة ووقاية المجتمع" و "الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات" السابق بهذا الخصوص.





وطلبت من أفراد المجتمع كافة الإلتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة، وهو القرار الذي يتوخى صالح الوطن والمواطن والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"؛ حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين والزوار التي تعد أولوية لدى القيادة الرشيدة؛ من أجل عبور الظروف الراهنة التي تعيشها دول العالم أجمع.



