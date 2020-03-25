Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإمارات تدشن برنامج "التعقيم الوطني" لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، مساء اليوم الأربعاء، تدشين "برنامج التعقيم الوطني" لإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع إبتداءً من الساعة الثامنة مساء يوم غد الخميس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد القادم، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتطلب وزارتا الصحة والداخلية من الجمهور البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، والتي تشمل "قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات"، والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

كما تؤكد الوزارتان على أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بالإشارة إلى بيان وزارة "الصحة ووقاية المجتمع" و "الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات" السابق بهذا الخصوص.

وطلبت من أفراد المجتمع كافة الإلتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة، وهو القرار الذي يتوخى صالح الوطن والمواطن والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"؛ حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين والزوار التي تعد أولوية لدى القيادة الرشيدة؛ من أجل عبور الظروف الراهنة التي تعيشها دول العالم أجمع.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الإمارات الإجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة من السيسي إلى المصريين في أولى ساعات الحظر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 25 مارس: خطوة واحدة تفصل الريال عن الصفقة المنتظر.. كورونا يُصيب نجم الفريق السابق.. صراع ناري مع برشلونة على صفقة من العيار الثقيل

منذ 41 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

منذ أقل من ساعتين

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مبلغ خرافي.. الأهلي يحدد سعر رحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ ساعة الا ربع

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

حج 1440 .. أمانة المدينة تباشر تنفيذ خطتها "رقابة ووقاية"

الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

تعليق الدراسة وغرف عزل.. ننشر جهود دول الخليج لمواجهة فيروس كورونا

عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الصلاة في المساجد والمصليات بسبب "كورونا"

وزير الشباب يثمن الدور المجتمعي للرياضيين لمواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
09:59 م

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

08:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status