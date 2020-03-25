مستشفى الليث العام يغلق عددًا من العيادات احترازيًا للوقاية من "كورونا"

أعلن مستشفى الليث العام السعودي، عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفى بدءًا من يوم الأحد المقبل ٥ / ٨ / ١٤41، في إجراء احترازي جديد لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، مستثنيًا عيادة النساء والولادة، وعيادة الأطفال، والتي سوف يستمر عملهما من الساعة ٨ صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.





كما أعلن مستشفى الليث العام عن مبادرة "دواءك يوصلك"، وتتمثل في خدمة إعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات الخارجية ممن يعانون بسبب الأمراض المزمنة، وذلك من خلال إرسال المريض رسالة واتساب على الرقم 0177421025، موضحًا بها اسم المريض وسجله المدني ورقم ملفه ورقم هاتفه للتواصل معه لاستلام الدواء دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى.



