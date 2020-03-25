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مستشفى الليث العام يغلق عددًا من العيادات احترازيًا للوقاية من "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:22 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن مستشفى الليث العام السعودي، عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفى بدءًا من يوم الأحد المقبل ٥ / ٨ / ١٤41، في إجراء احترازي جديد لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، مستثنيًا عيادة النساء والولادة، وعيادة الأطفال، والتي سوف يستمر عملهما من الساعة ٨ صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

كما أعلن مستشفى الليث العام عن مبادرة "دواءك يوصلك"، وتتمثل في خدمة إعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات الخارجية ممن يعانون بسبب الأمراض المزمنة، وذلك من خلال إرسال المريض رسالة واتساب على الرقم 0177421025، موضحًا بها اسم المريض وسجله المدني ورقم ملفه ورقم هاتفه للتواصل معه لاستلام الدواء دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة.

وأوضح العبد العالي، أنه قد تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمقيم في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الإجراءات كالتالي:

أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.

رابعًا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامسًا: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة )، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول..

أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 8 1441هـ الموافق 26 3 2020م.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

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