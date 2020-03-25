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تحرير محضر لأحد المصانع لعمله وقت الحظر بالغربية (صور)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:24 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهدت محافظة الغربية منذ قليل، تجمع العشرات من العمال بأحد المصانع المشهورة رغم قرار الحظر.

وعلى الفور توجة إلى المصنع مسئولين من حى اول طنطا، وبالمعاينة تبين تواجد العشرات من العمال فى حالة تكدس فى العمل فى أوقات الحظر.

وتم استدعاء أتوبيسات كبرى ونقل العمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصنع المخالف.

يذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قاد حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي بمدينة كفر الزيات للتأكد من التزامها بالقرارات التي اتخدتها الحكومة المصرية والإغلاق في تمام الخامسة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا حيث تفقد المحافظ شواع المدينة وشدد علي اغلاق كافة المحلات والمطاعم وتحرير محاضر للمخالفين.

وقاد المحافظ حملة المرافق لإزالة الانشغالات والباعة الجائلين وإزالة الكتل الاسمنتية وشدد على تحرير محاضر للباعة المخالفين وعدم عودتهم للمنطقة التي تمت فيها اعمال الازالة مرة أخرى.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة كفرالزيات بتوفير قطعة ارض خارج المدينة تمهيدا لإزالة السوق العشوائي بالكامل ونقل الباعة الجائلين له كما شدد علي قيام فرق الإدارة الصحية بتطهير وتعقيم شامل للسوق وتطهيره بالمطهرات في إطار. مكافحة انتشارفيروس كورونا.

وشهدت جولة محافظ الغربية قيامه بتوعية الباعة الجائلين والمواطنين بخطورة الاختلاط والتكدس لما يمثله من خطورة كبيرة لانتشار الفيروس، مؤكدًا ان الاجراءات والازالات للسوق لصالح الحفاظ علي صحة المواطنين.

يذكر ان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد شدد على إزالة جميع الأسواق العشوائية، وذلك منعا لتكدس المواطنين كإجراء احترازى ضد كورونا.

كما شدد محافظ الغربية على جميع رؤساء المدن والأحياء بضرورة متابعة إغلاق المحلات التجارية فى الساعة السابعة مساء طبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وتقوم حملات يومية مكونة من رؤساء المدن والأحياء ونوابهم وبمساعدة قوات من الشرطة بمتابعة إغلاق المحلات التجارية فيما عدا الصيدليات

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