إيقاف خدمات "أوبر وكريم" خلال أوقات حظر التجوال





أوقفت شركات النقل التشاركي خدماتها فى أوقات حظر التجوال إستجابة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق حظر التجوال ابتدأً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً و لمدة اسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





وسيتم إغلاق التطبيقات المتعلقة بهم "أوبر وكريم" بكافة أنواعها أثناء ساعات الحظر، إحتراماً للقرارات المستجدة، و حرصاً على سلامتكم و سلامة الكابتن.





وطالبت الشركات من العملاء الحرص على حساب الوقت المستغرق في رحلتك، بالإضافة لوقت عودة الكابتن إلى منزله لتفادي وجوده في الشارع وقت حظر التجوال.



