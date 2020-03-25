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إيقاف خدمات "أوبر وكريم" خلال أوقات حظر التجوال
الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:16 م
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أحمد الشيخ
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أوقفت شركات النقل التشاركي خدماتها فى أوقات حظر التجوال إستجابة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق حظر التجوال ابتدأً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً و لمدة اسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وسيتم إغلاق التطبيقات المتعلقة بهم "أوبر وكريم" بكافة أنواعها أثناء ساعات الحظر، إحتراماً للقرارات المستجدة، و حرصاً على سلامتكم و سلامة الكابتن.
وطالبت الشركات من العملاء الحرص على حساب الوقت المستغرق في رحلتك، بالإضافة لوقت عودة الكابتن إلى منزله لتفادي وجوده في الشارع وقت حظر التجوال.