Advertisements
Advertisements
Advertisements

فابريجاس يكشف كواليس انتقاله إلى تشيلسي والسر في عدم عودته لآرسنال

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تحدث سيسك فابريجاس، نجم موناكو الفرنسي، عن تفاصيل انتقاله إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي عام 2014، بالإضافة إلى عدم عودته مرة أخري لفريقه السابق آرسنال.

وكان فابريغاس صنع شهرته ضمن صفوف آرسنال الإنجليزي بين عامي 2003 و2011، قبل أن ينتقل لبرشلونة الإسباني، ثم عاد مجدداً للدوري الإنجليزي من خلال تشيلسي في عام 2014.

وقال فابريغاس، في تصريحات لإذاعة تاك سبورت الإنجليزية: "تحدث وكيلي إلى مدرب أرسنال آنذاك آرسين فينغر، بشأن عودتي إلى الفريق، لكننا لم نتلق إجابة واضحة، وانتظرنا أسبوعاً كاملاً للحصول على رد".

وأضاف: "كانت العودة لآرسنال خياري الأول، وكنت أخبر كل من حولي بأنني سأعود إلى آرسنال، هذا ما كنت أريده".

وأضاف: "لم يتحدث معي فينغر أو (المدير التنفيذي للنادي) إيفان غازيديس، أبداً بعد ذلك ولم يبلغني أي منهما بالرد، ولم أرغب في أن أبدو وكأنني أتسول العودة، أعتقد أن النادي لم يرغب في عودتي".

واختتم فابريغاس تصريحاته بالقول: "بعد ذلك، تحدثت مع مدرب تشيلسي جوزيه مورينيو، في ذلك الوقت، محادثة واحدة فقط كانت كافية لانضمامي إلى الفريق وهذا ما حدث".

وكان فابريغاس انضم لتشيلسي في 2014، حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة الإنجليزية مرة، قبل أن ينضم إلى صفوف موناكو الفرنسي في يناير (كانون الثاني) 2019.


الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رسالة من السيسي إلى المصريين في أولى ساعات الحظر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ ساعة الا ربع

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 25 مارس: خطوة واحدة تفصل الريال عن الصفقة المنتظر.. كورونا يُصيب نجم الفريق السابق.. صراع ناري مع برشلونة على صفقة من العيار الثقيل

منذ 40 دقيقة

مبلغ خرافي.. الأهلي يحدد سعر رحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ميلان يسعى لضم فابريجاس

ميلان يضغط على تشيلسي من أجل فابريجاس

عاجل - ليكيب: سيسك فابريجاس إلى موناكو

موناكو يحسم صفقة فابريجاس

رسميًا.. فابريجاس ينتقل إلى موناكو

بعد رحيله إلى موناكو.. أرقام أسطورية تزين مسيرة فابريجاس في الدوري الانجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
09:59 م

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

08:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status