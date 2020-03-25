فابريجاس يكشف كواليس انتقاله إلى تشيلسي والسر في عدم عودته لآرسنال

تحدث سيسك فابريجاس، نجم موناكو الفرنسي، عن تفاصيل انتقاله إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي عام 2014، بالإضافة إلى عدم عودته مرة أخري لفريقه السابق آرسنال.





وكان فابريغاس صنع شهرته ضمن صفوف آرسنال الإنجليزي بين عامي 2003 و2011، قبل أن ينتقل لبرشلونة الإسباني، ثم عاد مجدداً للدوري الإنجليزي من خلال تشيلسي في عام 2014.





وقال فابريغاس، في تصريحات لإذاعة تاك سبورت الإنجليزية: "تحدث وكيلي إلى مدرب أرسنال آنذاك آرسين فينغر، بشأن عودتي إلى الفريق، لكننا لم نتلق إجابة واضحة، وانتظرنا أسبوعاً كاملاً للحصول على رد".





وأضاف: "كانت العودة لآرسنال خياري الأول، وكنت أخبر كل من حولي بأنني س أعود إلى آرسنال، هذا ما كنت أريده".





وأضاف: "لم يتحدث معي فينغر أو (المدير التنفيذي للنادي) إيفان غازيديس، أبداً بعد ذلك ولم يبلغني أي منهما بالرد، ولم أرغب في أن أبدو وكأنني أتسول العودة، أعتقد أن النادي لم يرغب في عودتي".





واختتم فابريغاس تصريحاته بالقول: "بعد ذلك، تحدثت مع مدرب تشيلسي جوزيه مورينيو، في ذلك الوقت، محادثة واحدة فقط كانت كافية لانضمامي إلى الفريق وهذا ما حدث".





وكان فابريغاس انضم لتشيلسي في 2014، حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة الإنجليزية مرة، قبل أن ينضم إلى صفوف موناكو الفرنسي في يناير (كانون الثاني) 2019.







