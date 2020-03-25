Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء إجراءات التعقيم والتطهير في متحف قصر المنيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
بدأ متحف قصر المنيل اليوم إجراءات تعقيم وتطهير المتحف في إطار إجراءات الحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاءت عمليات التعقيم بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف مدير عام متحف المنيل والأمناء ورجال أمن الآثار.

وبدأت وزارة السياحة و الاثار في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الاثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، واستكمال الأعمال في باقي المواقع في صعيد مصر والقاهرة الكبري وذلك في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).

وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، و منطقة آثار مطروح، و المواقع الأثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم.

كما استمرت أعمال التعقيم باقي المناطق والمتاحف الاثرية في محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الاثرية و متحف المجوهرات الملكية والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني و المقر الإداري للآثار الغارقة و منطقة اثار كوم الناضورة.

وفي محافظة المنيا شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان و مقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنه، والمخزن المتحفي بالبهنسا.

جدير بالذكر أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين، وقد تمت اعمال التطهير وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك و الدير البحري . كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وقد تمت أعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع و المتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 25 مارس: خطوة واحدة تفصل الريال عن الصفقة المنتظر.. كورونا يُصيب نجم الفريق السابق.. صراع ناري مع برشلونة على صفقة من العيار الثقيل

منذ 40 دقيقة

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مبلغ خرافي.. الأهلي يحدد سعر رحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة من السيسي إلى المصريين في أولى ساعات الحظر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
09:59 م

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

08:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status