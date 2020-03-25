بدء إجراءات التعقيم والتطهير في متحف قصر المنيل

بدأ متحف قصر المنيل اليوم إجراءات تعقيم وتطهير المتحف في إطار إجراءات الحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وجاءت عمليات التعقيم بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف مدير عام متحف المنيل والأمناء ورجال أمن الآثار.



وبدأت وزارة السياحة و الاثار في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الاثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، واستكمال الأعمال في باقي المواقع في صعيد مصر والقاهرة الكبري وذلك في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).



وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، و منطقة آثار مطروح، و المواقع الأثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم.



كما استمرت أعمال التعقيم باقي المناطق والمتاحف الاثرية في محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الاثرية و متحف المجوهرات الملكية والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني و المقر الإداري للآثار الغارقة و منطقة اثار كوم الناضورة.



وفي محافظة المنيا شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان و مقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنه، والمخزن المتحفي بالبهنسا.



جدير بالذكر أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.



كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين، وقد تمت اعمال التطهير وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.



كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك و الدير البحري . كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.



وقد تمت أعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.



ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع و المتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.