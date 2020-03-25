مفاجأة "إلا أنا" لجمهوره الحلقة الأخيرة من "بنات موسى" على جزئين



مفاجأة جديدة يقدمها صناع مسلسل "إلا أنا" لعشاق وجماهير حكاية "بنات موسى" حيث من المنتظر أن يقدموا لهم الحلقة الأخيرة مقسومة لجزئين أولهما باسم الحلقة الأخيرة والثانية بعنوان الحلقة الأخيرة.



وكان كاتبي الحكاية"أمين جمال ومحمد محرز" قد كتبا على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن حلقة اليوم لن تكون الأخيرة مما أثار تساؤلات مشاهدي العمل الذي سيصبح ١١ حلقة بدلاً من عشرة حلقات، وسف تذاع العاشرة اليوم والأخيرة يوم السبت القادم.



وكانت حلقات الحكاية ومنذ بدايتها عبر مجموعة قنوات ال dmc قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي حيث توالت التعليقات وكتابات الجمهور عن الحكاية وما تطرحه من قضية مهمة مازالت تحدث حتى يومنا هذا.



المسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز ويلعب بطولة هذه الحكاية كل من النجوم وفاء عامر وصبري فواز وكمال ابو رية ومحمد عز والفنانة القديرة نادية رشاد والفنانة صفاء جلال والفنانين الشباب ديانا هاشم وهاجر عفيفى وشاهيستا سعد ومجدي السباعى ومصطفى عبد السلام وفتحي سالم، وهي من تأليف امين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة.