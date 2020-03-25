أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 25 مارس: خطوة واحدة تفصل الريال عن الصفقة المنتظر.. كورونا يُصيب نجم الفريق السابق.. صراع ناري مع برشلونة على صفقة من العيار الثقيل

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 25 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها منافسة الملكي لغريمه التقليدي برشلونة على ضم دايوت أوباميكانو نجم دفاع لايبزيج في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- بنزيما يدافع عن نجم مارسيليا

دافع كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني عن مواطنه فالير جيرمان نجم هجوم أولمبيك مارسيليا الحالي وموناكو السابق وذلك في بث على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام وشاركه اليوتيوبر الفرنسي الشهير محمد هيني مشجع مارسيليا والذي وضع جيرمان من ضمن أسوأ تشكيلة في التاريخ.



ورد عليه بنزيما قائلاًُ:"فالير جيرمان ليس سيئًا للغاية كما تقول، لماذا كان جيدًا ويسجل الأهداف في موناكو".



واختتم بنزيما حديثه قائلاً:"في مارسيليا هناك الكثير من الضغط، هناك لاعبون يمكنهم التعامل مع هذه الضغوط ولاعبون غير قادرون على ذلك، لقد بدأ جيدًا في مارسيليا، فالير جيرمان إذا كنت تشاهد هذا الفيديو فأنا أعلم أنك لاعب جيد".





- بنزيما يرفض العفو عن فالبوينا

رفض الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني العفو عن مواطنه ماتيو فالبوينا نجم أولمبياكوس اليوناني على الرغم من مرور 5 سنوات على الأزمة التي وقعت بينهما وتسببت في إبعادهما عن صفوف منتخب فرنسا حتى الآن.



ونوه موقع Le 10 Sport الفرنسي أن بنزيما تعرض للاستبعاد من المنتخب الفرنسي بقرار من الاتحاد المحلي لكرة القدم في ديسمبر 2015 بسبب اتهامه بالتورط في ابتزاز فالبوينا.



وكشف الموقع الفرنسي أن النجم الفرنسي رفع قضية لدى محكمة النقض الفرنسية لتبرئته من تهمة ابتزاز فالبوينا على أمل العودة للمنتخب الفرنسي وأنه من المُتوقع أن يتم إصدار الحكم النهائي في العام الجاري.



وأشار الموقع الفرنسي إلى أن بنزيما كشف عن عدم مسامحته عن فالبوينا على الرغم من مرور 5 سنوات وذلك من خلال رسالة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وذكر الموقع الفرنسي أن بنزيما تم سؤاله عن فالبوينا من أحد متابعيه عبر حسابه، ليرد قائلاً:"فالبوينا؟ إنه في قاع البحر، لا أعرف أين هو".





- ريال مدريد يصارع برشلونة على نجم لايبزيج

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن ريال مدريد يصارع برشلونة من أجل التعاقد مع دايوت أوباميكانو نجم لايبزيج الدولي الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف دفاعه.



وكشف موقع Le 10 Sport الفرنسي أن ريال مدريد ينافس برشلونة بشدة على ضم المدافع أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا في الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي.



وأكد الموقع الفرنسي أن برشلونة أبدى إهتمامه منذ فترة طويلة وأنه يرغب في التعاقد مع النجم الشاب من أجل تدعيم خط دفاعه وذلك بسبب إصابات صامويل أومتيتي المتكررة.



وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ريال مدريد يعتمد على علاقته الجيدة مع وكيل أعمال أوباميكانو من أجل التوقيع معه باعتباره وكيل أعمال نجم الفريق الألماني توني كروس أيضًا.



وذكر الموقع الفرنسي أن أوباميكانو يلعب في صفوف لايبزيج منذ عام 2017 قادمًا من ريد بول سالزبورج وخاض مع لايبزيج 104 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدف وينتهي عقده في 2021.





- مانشستر يونايتد يتحدى ريال مدريد ويثق في بقاء نجمه

كشفت وسائل إعلام عالمية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي واثق في بقاء نجم خط الوسط الفرنسي بول بوجبا في صفوف الفريق في الموسم المقبل على الأقل على الرغم من إهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته.



وذكرت شبكة ESPN العالمية أن بول بوجبا ارابط بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في نهاية الموسم الحالي وسط إهتمام كبار أندية أوروبا على رأسها يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه هذا الصيف.



وأكدت الشبكة العالمية أن مانشستر يونايتد واثق من استمرار بول بوجبا في صفوفه علمًا بأن عقده ينتهي في 2021 مع خيار التجديد لموسم إضافي.



وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مانشستر يونايتد يشك في قدرة أحد كبار الأندية الأوروبية على تحمل نفقات صفقة بول بوجبا الضخمة جدًا لذلك فإن استمرار النجم الفرنسي في صفوفه هو الأقرب.



وأفادت الشبكة العالمية بأن بول بوجبا البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في مانشستر يونايتد منذ عام 2016 قادمًا من يوفنتوس وخاض مع الشياطين الحمر 150 مباراة وسجل 31 هدف وصنع 31 هدف.





- نجم ريال مدريد السابق يصاب بفيروس كورونا

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فرانسيسكو باكو سانز نجم ريال مدريد السابق ونجل رئيس النادي الملكي الأسبق لورينز سانز تعرض للإصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المُستجد.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق الذي الذي قاد الملكي في الفترة ما بين 1995 و2000 توفي يوم الأحد الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن باكو البالغ من العمر 47 عامًا والذي لعب فى وقت سابق مع فريق شباب ريال مدريد وريال أوفيديو وريال مايوركا قد أُصيب بالفيروس المميت بعد يوم واحد من وفاة والده.





- مانشستر سيتي يخطط لضم نجم ريال مدريد

لايزال مستقبل النجم الكولومبي، جيمس رودريجيز في صفوف ريال مدريد غامضا في الموسم المقبل، في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل المدرب زين الدين زيدان.



وكان رودريجيز، قد عاد الى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد موسمين معاراً في بايرن ميونيخ، ولعب هذا الموسم 13 مباراة وسجل هدف وصنع هدفين.



وذكرت تقارير إيطالية، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي طلب من إدارة ناديه التعاقد مع جيمس رودريجيز، في الميركاتو الصيفي.



وأشارت الصحيفة الى أن جوارديولا معجب للغاية بقدرات الكولومبي صاحب الـ28 عاماً، ويراه البديل المثالي لدافيد سيلفا الذي سيرحل هذا الصيف.





- رد فعل عنيف من ريال مدريد تجاه نجم الفريق لهروبه من الحجر الصحي

قررت إدارة ريال مدريد اتخاذ خطوة ضد الصربى لوكا يوفيتش مهاجم الفريق بعد هروبه من الحجر الصحى فى إسبانيا بسبب تفشى فيروس كورونا.



وطبقًا للصحافة الإنجليزية، فإن إدارة ريال مدريد قررت إعارة يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما غادر اللاعب إسبانيا دون إذن من إدارة الفريق أو الجهاز الفنى.



وأضافت التقارير الإنجليزية، أن إدارة نادى ريال مدريد قررت إعارة لوكا يوفيتش إلى تشيلسى خلال الميركاتو الصيفى المقبل.





- خطوة واحدة تفصل انتقال فان دي بيك لريال مدريد

أقترب الدولي الهولندي، دوني فان دي بيك، لاعب وسط فريق أياكس أمستردام، من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل.



وذكرت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد ينوي ضم فان دي بيك صيف هذا العام، في ظل تألقه مع أياكس، بعدما ظل ثابتًا على نفس الأداء مُنذ الموسم الماضي.



وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن فان دي بيك لا يزال ينتظر موافقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، حتى يحصل على الضوء الأخضر لارتداء قميص اللوس بلانكوس.



إدارة ريال مدريد تريد ضم فان دي بيك مُنذ صيف عام 2019، وتوصل المسؤولون لاتفاق بالفعل مع بطل الدوري الهولندي، ولكن زيدان أخبر فلورنتينو بيريز رئيس النادي حينها، أنه يريد ضم بوجبا، ولا يرغب في ضم فان دي بيك، لكون النادي يملك توني كروس ولوكا مودريتش وكلاهما يملكان نفس خصائص النجم الهولندي.



التقرير أشار إلى إمكانية تغيير وجهة نظر زيدان الآن، في ظل اقتراب لوكا مودريتش من الرحيل، حيث سيعطي النادي اللاعب الكرواتي الحق في تقرير مصيره في نهاية الموسم بالبقاء أو الرحيل.



وأوضحت الصحيفة، أنّ إدارة النادي الملكي، لا تزال تنتظر موافقة زيدان من أجل الدخول في مفاوضات مُجددًا مع إدارة أياكس، لحسم الصفقة.



فان دي بيك، يُعد من الركائز الأساسية في أياكس، حيث شارك في 37 مباراة بمُختلف المسابقات هذا الموسم قبل توقف كرة القدم بسبب وباء كورونا العالمي، وسجّل 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.



