Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرعب المدافعين.. تقرير إنجليزي ينصف صلاح أمام منتقديه

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:04 م
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
عبد القادر عرابي
Advertisements

إزدادت حدة الإنتقادات حول النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الحالية، والتي توقفخلالها النشاط الكروي في معظم بلدان العالم بسبب فيروس كورونا.

ووجه العديد من نجوم ليفربول السابقين سهام النقد للفرعون المصري، على الرغم من أرقامه الجيدة مع الريدز خلال الموسم الحالي.

وأفردت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية المقربة من الريدز تقريراً يوضح من خلاله سلبيات وإيجابيات صلاح في مسيرته مع ليفربول، والتي بدأت في صيف عام 2017.

وقالت الشبكة، أن محمد صلاح يعاني من مشكلة حقيقة على مستوى دقة التمرير، وهي النقطة الجوهرية التي يرتكن عليها معظم منتقدي صلاح.

ويحتل صلاح مرتبة متأخرة بين 324 لاعباً في الدوريات الخمس الكبرى على مستوى دقة التمرير، ممن لعبوا أكثر من 2000 دقيقة، بإستثناء حراس المرمى والمهاجمين، حيث حل صلاح في المركز 280.

وإنتقد أحد نجوم الريدز السابقين محمد صلاح، حيث قال أنه يفتقد للمهام الأساسية كلاعب لكرة القدم، حيث يفشل في تمرير الكرة لمسافة 5 أمتار.

على الجانب الآخر، يأتي صلاح في المركز الثالث بين نجوم الدوري الإنجليزي على مستوى التسديدات على المرمى ضمن 245 لاعب خاضوا أكثر من 1000 دقيقة، حيث يسبقه فقط لاعبي مانشستر سيتي جابريل خيسوس وسيرخيو أجويرو.

كما إستطاع 21 لاعباً أكثر من صلاح، تمرير الكرة داخل منطقة جزاء الخصوم، بنسبة دقة 59.7%.

وعلى الجانب التهديفي، فإن صلاح الذي يخوض موسمه الثالث، سجل أكثر من 20 كل موسم، والذي يمثل حدثاً تاريخياً للنادي.

ونوهت الشبكة، أن ليفربول ضم محمد صلاح لتسجيل الأهداف في المقام الأول، وليس لتدير الكرة في منتصف الملعب، حيث ذكرت، ما فائدة أن يكون موهبة كبيرة دون إنتاج؟؟.

وأتمت الشبكة، أن يورجن كلوب مدرب الفريق خلق توازن بين اللاعبين، حيث يوجد مجموعة هدفها خلق التوازن في الفريق، ومجموعة أخرى هدفها هز الشباك، مشيرة لأن صلاح يشكل ذعراً للمنافسين.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول فيروس كورونا اخبار ليفربول

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة من السيسي إلى المصريين في أولى ساعات الحظر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 25 مارس: خطوة واحدة تفصل الريال عن الصفقة المنتظر.. كورونا يُصيب نجم الفريق السابق.. صراع ناري مع برشلونة على صفقة من العيار الثقيل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ ساعة الا ربع

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مبلغ خرافي.. الأهلي يحدد سعر رحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي أمام وست هام؟

إحصائيات الزمالك.. طارق حامد أفضل اللاعبين و"كهربا" الأكثر فاعلية

بالأرقام.. محمد صلاح ثاني أسوأ لاعبي ليفربول أمام بورتو البرتغالي

ملعب إفريقيا.. محمد صلاح الأسوأ في التمرير (أرقام)

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح "الأفضل" في لقاء ليفربول وأرسنال؟

صدمة.. جماهير ليفربول تريد رحيل صلاح مقابل ضم هذا الثلاثي!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
09:59 م

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

08:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status