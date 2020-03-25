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حماده أنور يكشف موعد عودة الزمالك للتدريبات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:01 م
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مران الزمالك
مران الزمالك
الفجر الرياضي
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أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الموقف غير واضح فيما يتعلق باستكمال بطولة الدوري والمسابقات المحلية هذا الموسم بسبب الأوضاع التي يمر بها العالم وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.


وقال أنور في تصريحات صحفية: لا يوجد شيء رسمي حتى الآن بشأن إلغاء المسابقة، موضحًا أن الموقف صعب للغاية بسبب غموض الرؤية في الفترة المقبلة.

وشدد على أن اللاعبين الأجانب بين صفوف الزمالك متواجدون خارج البلاد ولم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الطيران، موضحًا أنه مع عودتهم سيدخلون الحجر الصحي لمدة 14 يومًا قبل أن ينتظموا في التدريبات بعدها بما يعني أن الأمر سيحتاج لوقت طويل قبل العودة إلى المباريات.

وشدد على أن الزمالك حال خوضه أي مباراة في بطولة الدوري لا بد أن يكون بصفوف مكتملة وباللاعبين الأجانب بعد اكتمال جاهزيتهم.

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