أبرزهن نيرمين الفقي وليلى علوي.. تعرف على "كراشات" السينما المصرية

"ياسمين صبري"

"شيرين رضا"

"يسرا اللوزي"

"نيرمين الفقي"

"ليلى علوي"

"ميرفت أمين"

''هنا الزاهد"





8- "سهر الصايغ" :



بدأت رحلتها الفنية منذ وقت مبكر، حيث شاركت في عدة أعمال وهي مازالت طفلة صغيرة منها مسلسل "أم كلثوم"، ومن خلال تجسيدها لهذا الدور لمع صيتها على الساحة الفنية وبشدة ثم قدمت العديد من الأعمال وأصبحت سهر الصايغ محبوبة الملايين، ومن أبرز أعمالها حالة عشق، عيون القلب، الحارة، كفر دلهاب، ابن حلال، سك على أخواتك، تفاحة حواء، فزاع، رمضان كريم، الزيبق.

فنانات مميزات أستطاعت كسب قلوب الملايين بفنهم الجميل وأدائهم الرائع، حتى أصبحوا مثال القدوة للعديد من البنات، ولمعوا في تجسيدهم لجميع أدوارهم حتى تكاد تشعر بالدور وأنه ليس مجرد تمثيل بل أنه حقيقة.ومن خلال السطور التالية يستعرض إليكم 'الفجر الفني' نبذة عن هذه الفنانات.1-فنانة جميلة ولدت في محافظة الأسكندرية، تهوى ممارسة العديد من الألعاب الرياضية منها "السباحة، اليوجا"، عاشقة للمجال الإذاعي منذ صغرها وكانت تحلم أن تكون مذيعة كبيرة ولكن كان للقدر رأيا أخر وخاضت المجال الفني بعد ترشيحها في أول عمل لها من قبل مع الفنان "محمود عبد العزيز"، ثم توالت عليها الأعمال الفنية وقدمت العديد ومن بينهم مشاركتها في مسلسل "حكايتي" الذي كان أول بطولة مطلقة لها.2-إبنة الفنان "محمود رضا"، وبدأت رحلتها الفنية كموديل إعلانات ثم خاضت المجال الفني في بداية التسعينات وقدمت عدة أعمال أحدثت ضجة لبراعتها منها فيلم "حسن اللول"، وتركت الفن لفترة لكنها عادت مجددا ولم تغب عن قلب محبينها وتوالت عليها الأدوار وأثبت جدارتها وكفائتها العالية في تقديمها.3-إبنة الفنان "محمود اللوزي" وتخرجت من قسم المسرح التاريخي بكلية العلوم السياسية، وبدأت رحلتها الفنية في الدوبلاج لإمتلاكها للصوت الرقيق والعذب كما لقبت، ثم خاضت أول تجربة سينمائية لها في فيلم "إسكندرية نيويورك" مع المخرج الراحل "يوسف شاهين" ومن بعدها لمع صيتها بشكل أكبر وقدمت العديد من الأعمال التليفزيونية وأخرهم مشاركتها في مسلسل "بخط الإيد" والتي قدمت فيه دورا بارعا خطف أنظار الجماهير.4-نشأت في محافظة الأسكندرية، وتخرجت من كلية التجارة لكنها لم تخوض في هذا المجال، وأتجهت نحو المجال الفني لعشقها للفن منذ صغرها وقدمت العديد من الأعمال الفنية وأستطاعت كسب وإختراق قلوب الملايين بفنها الجميل والراقي الذي كلما شاهده الجمهور لا يمل منه.5-بدأت مسيرتها الفنية منذ صغرها حيث شاركت في البرامج الخاصة بالإذاعة والتليفزيون وهي لم تتجاوز السابعة من عمرها، ثم لمع صيتها مرة أخري وهي بالخامسة عشر من عمرها من خلال تقديمها لمسرحية "ثمان ستات''، ثم تعمقت بالمجال وقدمت العديد من الأعمال الفنية وأخترقت قلب الجمهور بدون إستئذان بجمالها وفنها العظيم الذي لا يحتوي على شئ مخل.6-نشأت في المنيا، وتخرجت من كلية الأداب بجامعة عين شمس، ولمع صيتها منذ سبعينات وثمانينات القرن العشرين، وقدمت العديد من الأعمال الراقية المميزة التي مازالت تحيي في نفوس الجماهير براعة فن الزمن الجميل ومن هذه الأعمال عودة مواطن، المنتقمون، كارت أحمر، قيد عائلي، أحزان مريم، حماتي بتحبني، الرجل الأخر.7-بدأت رحلتها الفنية من خلال مشاركتها عام 2003 في فيلم "المشخصاتي"، ثم لمعت مرة أخرى في عام 2009 مع الفنان "محمد صبحي'' في مسلسل "يوميات ونيس"، وفي كل عملا لها تثبت كفائتها وتميزها بشدة عن العمل الذي يسبقه وقدمت العديد من الأعمال الفنية منها خطة جيمي، قصة حب، مولانا العاشق، مأمون وشركاه، البيوت أسرار، سك على إخواتك، وأخرهم مسلسل "الواد سيد الشحات" بمشاركة زوجها الفنان "أحمد فهمي".