محافظ الدقهلية إلى "الفجر": التزام المواطنين لقرار الحظر في أول أيامه مبشر لمجابهة الفيروس

أعرب الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه في تصريح خاص للفجر عن رضاه الكبير وامتنانه لمواطني الدقهليه علي الاستجابه الكبيرة والإمتثال لقرار حظر التجوال ومدي الانضباط في تنفيذ التعليمات التي شملها قرار الحظر آملًا ان يكون هذا الانضباط والالتزام سببًا في الوقايه والتخلص من فيروس كورونا في الفتره المقبلة.





وأكد "مختار" أن مرور أول يوم من بداية قرار الحظر بهذا المستوى الكبير من الالتزام والحرص من قبل المواطنين في تنفيذ القرار واتباع كافه تعليماته سيكون سببا مباشرًا في مرور كافه الأيام المقبله علي خير وان تتخلص الدقهليه وكافه محافظات مصر من هذا الفيروس إلى الأبد بمشيئة الله.





وكانت رصدت "الفجر" استجابة مواطني مدينة المنصوة لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الدقهلية الذى يفيد بحظر التجوال من الساعة السابعة مساءا الي السابعة صباحا، وخلت معظم الشوارع من المارة فى أول أيام تطبيق القرار.



وطافت سيارات الدوريات والأقوال الأمنية والنجدة الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة المنصورة ومعظم مراكز المحافظة، وعززت الأكمنة والتمركزات الأمنية من تواجدها علي مستوي جميع مراكز محافظة الدقهلية لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال.



ووسعت الأجهزة الامنية من التمركزات وقام رجال الشرطة باستيقاف السيارات والأشخاص المخالفين وتم سحب عدد من رخص السيارات التى لم تلتزم بقرار الخظر، وذلك فى إطار حزمة من الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة فى مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 حرصا على حياة المواطنين.



ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية، على أن القيادة السياسية والإدارة المصرية أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع الأزمات وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحماية والحفاظ على سلامة المواطنين بعثت برسائل طمأنينة وثقة لدى الشعب في القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات وخطوات جادة في تنفيذ غلق المحلات وتطهير الأماكن العامة والخاصة والشوارع، مشيرا إلى دور المجتمع المدني في الدقهلية والتعاون البناء مع المحافظة والذي يعد علامة مميزة لأهلها ويؤكد أنه على قدر المسئولية ولديهم وعي كبير.





وأشاد محافظ الدقهلية، بالوعي العام لدى أبناء المحافظة والذي يظهر جليا في الالتزام بتطبيق قرار الغلق والالتزام بالمواعيد المحددة، كما أشاد بالتعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في تنفيذ مشروعات وتوفير خدمات،مشيرا إلى أن الدقهلية كبيرة بشعبها وارضها وتحتاج منا كل البذل والعطاء.





ووجه، المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين الصحة والزراعة وشركة مياه الشرب في تنفيذ عمليات الرش في الشوارع الرئيسية والمناطق الواسعة على أن تقوم ماكينات الرش الصغيرة والتي تم توفير 250 ماكينة منها من إحدى الشركات لتقوم برش الأماكن الضيقة والمغلقة.