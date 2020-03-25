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مبلغ خرافي.. الأهلي يحدد سعر رحيل نجمه

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:47 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى النجم النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عددا من العروض مؤخرا، من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

 

وأكد مصدر بالقلعة الحمراء، أن أجايي من أفضل لاعبي الفريق، ومن العناصر الأساسية للفريق، وأنه لانية لبيعه في الصيف المقبل.

 

وتابع المصدر، أنه حال تلقى عرض مغري ومناسب يصل لـ 6 ملايين دولار فسيتم مناقشة ملف رحيل أجايي وقتها.

 

وأكمل المصدر، ،أن لإدارة لن تفرط في أجايي إلا بمقابل مغر من أجل تعويضه بلاعبين آخرين مميزين.

 

وتلقى أجايي اتصالات شفهية من بعض الأندية الأوروبية والخليجية في الموسمين الأخيرين بعد تألقه مع الأهلي عقب عودته من إصابة كانت قد أبعدته قرابة 5 أشهر.

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