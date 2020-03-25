إيمان سلامة لـ"الفجر الفني" سعيدة بتجربتي في مسلسل "البيت الكبير3".. وأتمنى تقديم شخصية متسولة







في البداية نهنئك..على مسلسل"البيت الكبير الجزء3" كيف كان ترشيحك للمسلسل؟



قام بترشيحي المخرج محمد النقلي وسررت كثيرًا بالعمل في ذلك المسلسل.





ما الذي جذبك للمشاركة في هذا المسلسل؟



هناك العديد من العوامل التي جذبتني للمشاركة من اهمها أن المسلسل حقق نجاح كبير في الاجزاء السابقة، أيضًا موضوع المسلسل لان الجمهور بيحب نوعية المسلسلات الصعيدية التي تتحدث عن الثأر، بالأضافة إلى فريق العمل الموهوب.





كيف كان استعدادك للشخصية؟



عرض عليا الدور قبل التصوير بيومين وبالتالي لم يكن لدي وقت كافي لاستعداد، لذلك جلست مع المؤلف لكي افهم منه شخصية شهد خصوصًا انني لم اكن موجودة في الجزئين السابقين وتحدثت معه كثيرًا حتى فهمت الشخصية، وبفضل الله استطاعت خلال اليومين تحضير ملابسي والشخصية.





إلم تشعري بالخوف من أن الجمهور لا يتقبلك لانه تعود على الفنانة ريم هلال خلال الأجزاء السابقة؟



لا أطلاقًا لم اشعر بالخوف لانني تعاملت مع المسلسل على انه عمل جديد لم يقدم من قبل.





هل شاهدتي الأجزاء السابقة قبل التصوير؟



لا انا من الفنانين التي لا تحب مشاهدة الدور الذي سبق وفنان آخر قدمه من قبل حتى لا اتأثر بتناوله للدور ولذلك تعاملت على الخط الدرامي الخاص بي، واحتمال عدم مشاهدتي للمسلسل ساعدني على تقديمه بشكل متميز، وذلك عكس كثير من الفنانين الذين يفضلون مشاهدة الأجزاء السابقة قبل تصوير الجزء الجديد.





ما أبرز ردود الفعل التي تلقيتها على شخصيتك في المسلسل؟



الحمدلله المسلسل حقق صدى كبير وسط الجمهور وردود الفعل كلها كانت جيدة واشادو بادائي في المسلسل لذلك سعدت كثير بهذه الردود.





ما رأيك في عرض المسلسلات خارج السباق الرمضاني؟



من خلال تجاربي السابقة في مسلسل"الاب الروحي، وسلسال الدم،" عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضاني بيحقق نجاح كبير وملحوظ، وذلك لان هناك العديد من المسلسلات التي تعرض خلال السباق الرمضاني ولم تأخذ حقها في مشاهدة الجمهور لها بسبب كثرة الأعمال المعروضة عليه فلا يستطيع أن يشاهد كل هذه الاعمال في وقتًا واحد.





مع مين من الفنانين تتمني العمل معهم الفترة القادمة؟



اتمنى العمل مع جميع الفنانين سواء ممثل كبير او صغير لان من خلالهم بكتسب خبرة أكثر في المجال، ومن ابرزهم الفنان أحمد السقا، وأحمد حلمي، وكريم عبد العزيز، ومنة شلبي، وهند صبري.





ما الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة القادمة؟



اتمنى تقديم شخصيات مختلفة لان أغلبية الشخصيات التي قدمتها كانت صعيدية في مسلسل"يونس ولد فضة، وسلسال الدم" وللاسف لم اتحدث اللهجة الصعيدية خلالهم لذلك اتمنى أن اقدم شخصية صعيدية فلاحه بتتحدث اللهجة الصعيدي، كما اتمنى تقديم الشخصيات التي لا تعتمد على الملابس والمكياج مثل الشخصية المركبة والمتسولة.





ما العمل الذي احدث طفرة في مشوارك الفني؟



كل عمل قدمته كان نقلة كبيره في مشواري الفني فلا استطيع أن انسب النجاح لعمل معين ويمكن أكثرهم مسلسل"الاب الروحي" لان كنت بقدم شخصية تدعى "ليلى" تتضمن الخير والشر وهذه الشخصية اثبتت للجمهور قدرتي على تقديم شخصيات مختلفة عن الشخصية الكيوت الطيبة التي تعود على تقديمي لها.





قدمتي أعمالًا ناجحة فما أقرب عمل لقلبك؟



جميع الأعمال التي قدمتها قريبه لقلبي ولكن أكثرهم مسلسل "البيت الكبير، والاب الروحي".





ماذا عن جديدك في السينما؟



حاليًا لا يوجد لدي اعمال جديدة في السينما ولكن اتمنى تقديم أعمال سينمائية أكثر لانها بتخلد الأدوار وعمرها اطول من المسلسلات.





ماذا عن مشاركتك في رمضان2020؟



حتى الآن لا يوجد أعمال سأشارك بها في رمضان لان كل الادوار التي عرضت عليا ضعيفة وغير مؤثره في العمل لذلك رفضتها.







هل ترين أنك مظلومة فنيًا ولم تحصلي على فرصة مهمه حتى الآن؟



أحتمال أكون مظلومة فنيًا وأحتمال أكون انا ظالمة نفسي لأني مش شاطرة في موضوع العلاقات والأنتشار فانا لست مؤمنة بمرحلة الأنتشار، ولكن الحمدلله من اول يوم اشتغلت فيه ممثلة وانا بعرف أختار الأدوار ومقرره أبعد عن الأدوار التي لم تضف لمشواري الفني او هتأثر عليه لاني لا اتمنى أن يأتي يوم واندم على عمل دور قدمته، وجميع الأدوار التي قدمتها تم ترشيحيلها من قبل المخرجين على اساس إيمان سلامة ممثلة وليس تبع فلان او فلان متبنيها لأن أحد يستطيع فرض ممثل على الجمهور لأن الجمهور له ذوقة ولو حب فنان بنجحه والعكس، واتمنى أخذ الفرصة التي استحقها من وجهة نظر القائمين على العمل.





هل السوشيال ميديا لها دور في نجاح الفنان؟



بالتاكيد لها دور كبير في نجاح الفنان فهي سلاح ذو حادين فهي إيجابية لان من خلالها بتظهر موهبة الفنان بشكل مختلف كما تظهر الجانب الآخر من حياته من خلال عمل جلسات تصوير جديدة ومشاركة جمهوره استوري ن يومياته فهي تظهر ملامح الفنان الحقيقة البعيدة عن ادواره في التلفزيون، وأيضًا مضره لأن هناك العديد من شركات الإنتاج والمخرجين التي تختار الفنان بنًاء على نجاحه على السوشيال ميديا على الرغم من أن المحتوى الذي يقدمه هذا الفنان لا يخص التمثيل ولكنه يختارهم لمجرد شهرتهم عبر السوشيال ميديا.





ما المهنة التي تحبي مزاولتها غير الفن؟



ممثلة لانني لا استطيع أن العمل بوظيفة بمواعيد لذلك بحب الفن لان فيه ابداع على الرغم من صعوبة الوسط الفني.





ما هي هوايتك المفضلة؟



اي حاجة لها علاقة بالفن بحبها وبحب الغناء والاستعراض والرقص والرياضة.





ما هو طموحك في مجال التمثيل؟



طموحي هو حب واحترام الناس لي وتقديم ادوار مختلفة تترك بصمة كبيرة في الوسط الفني، واتمنى أن المخرجين يتبنوا المواهب مثل زمان ويعطوا فرصة للفنان الذي يستحق الفرصة وليس الذي لديه وسطه، وأن يكون الوسط الفني تحت سيطرة الموهبة وليس تحت سيطرة العلاقات.



الفنانة إيمان سلامة، فنانة موهوبة، استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة الفنية وأن تجعل لنفسها مكانة خاصة في قلوب محبيها، فهي تمتلك موهبة فنية كبيرة، وتعشق الفن، وترى أنه لابد أن يحمل رسالة يستفيد منها الجمهور، لذلك فهي تختار أدوارها بحرص شديد.وفتحت إيمان، قلبها ل"الفجر الفني"، وتحدثت عن تجربتها في مسلسل "البيت الكبير3"، وعن طموحها في مجال التمثيل، وعن الأدوار التي تتمنى تقديمها الفترة المقبلة، إلى نص الحوار..