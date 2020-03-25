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بسبب فتاة.. نجم ريال مدريد مُهدد بالسجن لـ12 عامًا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:39 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
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مازال تداعيات خرق الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني للحجر الصحي في إسبانيا وصربيا مستمرة حتي هذه اللحظة.

وقال يوفيتش بعد خرقه للحجر الصحي في بلدين :كما صرحت سابقًا، لقد كسرت الحجر الصحي، لأنني لا أعرف القواعد هنا أدرك أنه من الصعب تصديق ذلك، إنه خطئي ولكنني أعلم الآن القواعد بشكل أفضل، وأعتقد أنه من المهم شرح الأمور جيدًا، خاصة للأشخاص القادمين من الخارج. أنا بالطبع مستعد لقبول عواقب أفعالي".

وكان نجم ريال مدريد ضرب عرض الحائط قواعد الحجر الصحي المتفق عليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حلو العالم، وخالف قواعد إدارة النادي الملكي وعاد إلى برده لحضور عيد ميلاد صديقته.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام يوفيتش أيضًا بخرق الحجر الصحي في صريباـ حيث تمت مشاهدته في شوارع العاصمة بلغراد، بالرغم من فرض السلطات حجرا صحيا على القادمين للبلاد بسبب وباء كورونا القاتل.

 ويواجه يوفيتش دفع غرامة باهظة، وحتى أحكاما بالسجن من عام إلى 12 عاما وفقا للقانون الصربي.

يذكر أن ميلان يوفيتش والد مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب صربيا لوكا يوفيتش أكد أنه مستعد لقبول أي عقاب لنجله حتى لو وصل الأمر للسجن بسبب خرقه لقواعد الحجر الصحي.

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