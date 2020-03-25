أسماء جلال تكشف لـ"الفجر الفني" عن مواصفات فتى أحلامها

كشفت الفنانة أسماء جلال، عن المواصفات التي تريدها في فتى أحلامها، والأشياء التي تجعلها تحبه.



وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت: "زمان كنت أفكر في شكله، وطول، وملامحه مثل أي بنت، ولكن حالياً أريده راجل، ولا يهمني شكله في الوقت الحالي".



وأضافت قائلة: "أريده راجل بكل ماتحمله الكلمة من معنى، وأريده أن يشجعني ويقف بجانبي دائماً، أريده يدعمني".



يذكر أن آخر عمل لأسماء هو مسلسل "حكايات بنات 4"، وهو يُعرض حالياً على منصة إلكترونية، وحقق نحاحاً كبيراً حتى الآن، وشاركها في بطولته كل من:" ميرنا نور الدين، وهاجر أحمد وهند عبد الحليم وأحمد كرارة وكريم العمري وخالد منصور و رمزي لينر وحازم ايهاب و تامر هشام.



