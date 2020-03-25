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محافظ الإسكندرية يتفقد وسط البلد لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:41 م
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بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الإربعاء، بجولات ميدانية مكبرة، بمنطقتي محطة الرمل والمنشية بنطاق حي وسط، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لمتابعة إلتزام المواطنين بقرار حظر الانتقال للمواطنين أو التحرك على جميع الطرق، والذي تم تنفيذه بدءا من اليوم الأربعاء من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا. مؤكدا أن تلك القرارات تأتي حرصا علي مصلحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع المحافظ مع الجهات المعنية تنفيذ قرار غلق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية". والتي تم غلقها ابتداءً من اليوم من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار ٢٤ ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات حظر الانتقال وغلق المحال، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف تلك القرارات. مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

حضر تلك الجولات، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدى الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والجهات التنفيذية المعنية.

وكشفت الوزيرة - فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء قد بديوان عام الوزارة، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، تسجيل 40 حالة جديدة وارتفاع إجمالى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 442 حالة، معلنة عن حالة وفاة واحدة وارتفاع إجمالى الوفيات إلى 21 حالة.

وارتفاع عدد الحالات التى تم شفاؤها من فيروس كورونا إلى 93 حالة والذين تحولت عيناتهم من إيجابى إلى سلبى 113 حالة.

وطالبت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، من يشعر بأى أعراض ارتفاع درجة الحرارة بالتوجه لمستشفيات الحميات التى وصل عددها لـ 50 مستشفى حميات.

وأضافت، أن الوزارة لديها 21 معمل مركزى فى مختلف المحافظات وجار زيادتهم إلى 27 معمل وممنوع إجراء تحاليل كورونا في معامل خاصة، مضيفة أن الوزارة أجرت 25 ألف تحليل كورونا.

وقرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين، حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد".

غلق كافة المحال التجارية والمحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات.

وأعلنت الحكومة غلق التام للكافتيريات والمطاعم والنوادى الليلية، وقف وسائل النقل العامة والخاصة خلال فترة الحظر، وكذلك حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، تطبيق عقوبات قانون الطوارئ على من يخالف القرارات الأخيرة.
محافظ الإسكندرية يتفقد وسط البلد لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال
محافظ الإسكندرية يتفقد وسط البلد لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال
محافظ الإسكندرية يتفقد وسط البلد لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال
محافظ الإسكندرية يتفقد وسط البلد لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال
محافظ الإسكندرية يتفقد وسط البلد لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال
محافظ الإسكندرية يتفقد وسط البلد لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال
محافظ الإسكندرية يتفقد وسط البلد لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال
محافظ الإسكندرية يتفقد وسط البلد لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال

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