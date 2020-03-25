خسائر فادحة في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أصيبت أسعار الدولار بخسائر حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومساهمة صفقة تحفيز اقتصاد الولايات المتحدة الضخمة في تخفيف الطلب المتزايد على السيولة بسبب "كورونا".





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مفاجئ لطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين صعدت أسعار المنازل الأمريكية بأقل من التقديرات.





واتفق البيت الأبيض وقادة مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز المقترحة لمكافحة الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس "كورونا"، حيث قال زعيم الأغلبية "ميتش ماكونيل" إنه من المتوقع التصويت لصالح مشروع القانون في وقت لاحق من اليوم.





وبالنسبة لتطورات "كورونا"، ارتفع عدد الإصابات إلى حوالي 441 ألف حالة حول العالم، وأودى الفيروس بحياة 20 ألف شخص عالمياً، وفقاً لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.





وبحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً مستوى 1.0864 دولار.





بينما ارتفعت العملة الخضراء أمام نظيرتها اليابانية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 111.30 ين.





في حين هبط الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً مستوى 1.1851 دولار.





وتراجعت الورقة الخضراء أمام العملة السويسرية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 0.9772 فرنك.





وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 1 بالمائة عند مستوى 100.98.







