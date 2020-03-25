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خسائر فادحة في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء
الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:35 م
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وكالات
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أصيبت أسعار الدولار بخسائر حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومساهمة صفقة تحفيز اقتصاد الولايات المتحدة الضخمة في تخفيف الطلب المتزايد على السيولة بسبب "كورونا".
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مفاجئ لطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين صعدت أسعار المنازل الأمريكية بأقل من التقديرات.
واتفق البيت الأبيض وقادة مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز المقترحة لمكافحة الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس "كورونا"، حيث قال زعيم الأغلبية "ميتش ماكونيل" إنه من المتوقع التصويت لصالح مشروع القانون في وقت لاحق من اليوم.
وبالنسبة لتطورات "كورونا"، ارتفع عدد الإصابات إلى حوالي 441 ألف حالة حول العالم، وأودى الفيروس بحياة 20 ألف شخص عالمياً، وفقاً لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.
وبحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً مستوى 1.0864 دولار.
بينما ارتفعت العملة الخضراء أمام نظيرتها اليابانية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 111.30 ين.
في حين هبط الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً مستوى 1.1851 دولار.
وتراجعت الورقة الخضراء أمام العملة السويسرية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 0.9772 فرنك.
وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 1 بالمائة عند مستوى 100.98.
حققت عملات الأسواق الناشئة مكاسب ملحوظة تتجاوز 1 بالمائة خلال تعاملات أمس الثلاثاء مع تعهدات التحفيز ضد أضرار كورونا.
وجاءت مكاسب العملات الناشئة مع خسائر ملحوظة للدولار الأمريكي أمام العملات الكبرى على خلفية إعلان الاحتياطي الفيدرالي إجراءات غير مسبوقة من ضمنها شراء كميات غير محددة من الأصول لدعم الأسواق المالية.
كما تشير تقارير صحفية إلى اقتراب المشرعين في الكونجرس الأمريكي من الاتفاق بشأن حزمة تحفيزية بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد المتضرر جراء فيروس كورونا.
وساهمت الجهود التحفيزية في دعم أسواق الأسهم العالمية لتحقق مكاسب واسعة خلال تعاملات اليوم.
وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الراند الجنوب أفريقي بنحو 2.1 بالمائة أمام الدولار ليصل إلى 17.455 راند.
كما صعدت الليرة التركية مقابل العملة الأمريكية بنسبة 1.8 بالمائة لتسجل 6.441 ليرة.
وسجلت عملة روسيا مكاسب تتجاوز 1.4 بالمائة مقابل الورقة الخضراء عند مستوى 78.51 روبل، وارتفع الريال البرازيلي بنسبة مماثلة عند 5.0717 ريال.
وحقق البيزو المكسيكي ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 بالمائة مقابل الدولار إلى 25.0660 بيزو.