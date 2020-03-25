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السعودية تدين الهجوم الإرهابي على جزيرة بوما في تشاد
الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:25 م
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الفجر السعودي
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دانت واستنكرت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش في جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الجنود.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية تشاد في جهودها لمكافحة الإرهاب، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية تشاد حكومة وشعباً، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
وكان الرئيس التشادى إدريس ديبى، قال إن 92 جنديا قتلوا و47 أصيبوا فى هجوم نفذه متشددو جماعة بوكو حرام، وهو أكبر عدد يسقط فى هجوم يستهدف الجيش. وقع الهجوم يوم الاثنين فى جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد بغرب البلاد حيث تقاتل قوات من تشاد ونيجيريا والنيجر إرهابيين منذ أعوام.
وقال ديبى أثناء تفقده موقع الهجوم فى ساعة متأخرة أمس الثلاثاء "شاركت فى الكثير من العمليات...لكن لم يسبق فى تاريخنا أن فقدنا كل هذا العدد من الرجال دفعة واحدة".
وعرض التلفزيون الرسمى مقطعا للرئيس، الذى يحكم تشاد منذ 1990 ونجا من عدة محاولات تمرد وانقلاب، وهو يسير بين حطام سيارات محترقة.
وقتلت جماعة بوكو حرام، التى ظهرت فى شمال شرق نيجيريا فى 2009، أكثر من 30 ألف شخص وأجبرت نحو مليونين على النزوح من منازلهم.
وفى مالى وبوركينا فاسو وغرب النيجر عزز متشددون على صلة بتنظيمى القاعدة وداعش وجودهم وقتلوا مئات من الجنود فى الشهور الستة الماضية.