عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

أعلنت الفنانة رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء وجودها في لندن، رغم اتخاذها جميع الاحتياطات، من خلال مشاركتها لتغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت "محمود"، في هذه التغريدة معلنة عن إصابتها قائلة "مساكم صحة وعافية للأسف حالتي من سئ إلى أسوأ أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".



وعبرت "محمود" عن صعوبة العلاج في لندن بسبب كثرة الحالات قائلة "للأسف النظام الصحي حاليا مفعم بحالات كثيرة ولا أعلم إذا كانو حتى مستعدين لعلاجي دعاءكم أكيد هيساعدني..سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي".



يذكر أن أشهر أعمال رولا محمود مشاركتها في فيلم "هي فوضى" مع الفنانة منة شلبي وخالد صالح وتجسيدها دور ابنة الفنان أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير".

