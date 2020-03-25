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عاجل.. فيروس كورونا يهدد أمم إفريقيا 2021 بالتأجيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:24 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مفاجأة مدوية، اليوم الأربعاء، بشأن إمكانية تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون يناير المقبل.

 

وقل عبد المنعم باه السكرتير العام للكاف، في تصريحات نقلتها "ميديا فوتبول" عن كأس الأمم الإفريقية 2021 :" حتى الآن قرار إقامة أمم إفريقيا بالكاميرون بشهري يناير وفبراير لا يزال ساري المفعول كما مخطط له".

 

وتابع السكرتير العام للكاف:" استمرار تفشي فيروس كورونا، هو السبب والخطر الوحيد الذي قد يدفعنا لتغيير موعد أمم إفريقيا، خاصة وأننا لا سيما سنواجه أزمة بعدم القدرة على إقامة جميع مباريات التصفيات المؤهلة للكان".

 

وتسبب وباء فيروس كورونا بانتشاره في العالم، إيقاف كافة الدوريات العالمية والبطولات المختلفة للألعاب الأخرى، بالإضافة لتأجيل دورة الألعاب طوكيو رسميا لتقام عام 2021.

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