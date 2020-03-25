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بعد عاشور وإكرامي.. نجم جديد في طريقه للرحيل عن الأهلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:22 م
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الاهلي
الاهلي
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بات صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبًا من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خاصة بعد قرار الأهلي بعد التجديد للثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي.

رنيه فايلر يقرر الاستغناء عن خدمات صالح جمعة
وكان المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد قرر في وقت سابق من الموسم الجاري الاستغناء عن خدمات صانع ألعاب الفريق صالح جمعة بعد سلسلة أزمات الاعب داخل أروقة القلعة الحمراء.
وواجه مسئولوا النادي الأهلي أزمة كبيرة في تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حيث نفر العديد من الأندية من فكرة التعاقد مع صانع ألعاب الأحمر بسبب عدم التزام الاعب من الناحية الأخلاقية والتدريبية وكثرة مشكلاته.

صالح جمعة يلحق بحسام عاشور وشريف اكرامي خارج الأهلي
رحيل صالح جمعة من الأهلي لم يكن فردياً حيث لحق به زملائه شريف اكرامي حارس الفريق و حسام عاشور قائد الأحمر التاريخي بعد إنتهاء مدة تعاقدهما مع الفريق ورفض المدرب السويسري رنيه فايلر فكرة استمرارهم خلال الموسم الجديد.

الكلمات المفتاحية

فايلر صالح جمعة شريف أكرامي الأهلي

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