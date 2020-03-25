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أبرزهم نضال الشافعي.. نجوم قدموا التهنئة للأطباء بعد دورهم في عدم انشاء "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:54 م
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نضال الشافعي
نضال الشافعي
ولاء عبد الناصر
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مهنة الطب تعد من أشرف و أرقى المهن الإنسانية بل و أكثرها رحمة وإجلالا ، حيث قد عرف البشر منذ القدم مهنة الطب والأطباء و أحصوا فوائدها وأدركو جيداً أهميتها الكبيرة لحياتهم، فلدى الأطباء مكانة فريدة من نوعها تعتمد على الاحترام والثقة من الناس، فهم يعتبرون أساس المجتمع، ومع انتشار فيروس كورونا في مصر، وجدنا أبطالنا من الأطباء يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على أرواح شعبهم، الأمر الذي دفع نجوم الفن أن توجه الشكر والامتنان لكل فريق الأطباء والمعاونين لهم.


وفي هذا التقرير يرصد لكم "الفجر الفني" رسالة الفنانين إلى الأطباء:


_هنادي مهني:

وجهت الفنانة هنادي مهني كلمة شكر لكل الأطباء والمعاونين لهم حيث قالت "شكراً لكل الأطباء والمعاونين لهم الذين يحافظوا على كل المصريين من فيروس كورونا".


_ناهد رشدي:

كما حرصت الفنانة ناهد رشدي على تقديم رسالة إلى كل الأطباء والمعاونين، حيث قالت "ربنا يحميكم ويحفظكم على اللي انتوا بتعملوه شكراً ليكم".


_نضال الشافعي:

ووجه الفنان نضال الشافعي رسالة شكر وتقدير لكل الأجهزة الطبية، حيث قال "شكر لكل الجنود اللي واقفين قصاد العدو وأنا كفنان بوجه شكري لكل الأطباء والممرضين في المستشفيات".


_نادية مصطفي :

كما حرصت الفنانة نادية مصطفى على توجيه الشكر والتقدير لكل الأطباء والمعاونين لهم.


_جمال بخيت:

كما حرص الشاعر جمال بخيت على توجيه كلمة شكر للأطباء عن طريق الشعر فقال "حبايبنا في البالطو الأبيض ..بيحرصونا قبل أما نمرض ..شفاء وبلسم ومحبة ..قلوب جميلة ما تتعوض".


_أحمد عزمي :

وقال الفنان أحمد عزمي تحية واجبة لكل الأطباء والمساعدين الذين واقفين في خط الدفاع عن مصر شكرا ليكم.


_أحمد بدير :

وشكر الفنان أحمد بدير أطباء مصر ومعاونيهم لجهودهم في المحافظة على مصر وشعبها.


_رضا إدريس:

وقال الفنان رضا إدريس" إحنا قاعدين في بيتنا عشان بعد كده منقولش ياريتنا ..شكرا لكل الأطباء والمساعدين لهم.


_مروة عبد المنعم:

وحرصت الفنانة مروة عبد المنعم على شكر جيش مصر الأبيض كما عبرت على مجهوداته في الحفاظ على شعب مصر من خطر الكورونا.


إيهاب فهمي:

وقدم الفنان إيهاب فهمي تحية لكل أطباء مصر وكل المعاونين لهم ووصفهم بالجنود المعلومة والأبطال الذين يحمونا البلاد من خطر الكورونا.

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