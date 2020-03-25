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أيهما أفضل كهربا أم بن شرقي؟.. ميدو يجيب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:20 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، أنه يفضل طريقة لعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي على أسلوب لعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.

وقال "ميدو" في تصريحات لقناة "أبو ظبي" الرياضية": "بن شرقي على المستوى الدفاعي أفضل من كهربا، ودائما ما يكون مميزا ومؤثرا، وهو الأمر الذي حدث في السوبر الإفريقي".

وأضاف: الثنائي يمتلك قدرات فنية عالية، لكنه أعرب عن تفضيله بنشرقي الذي يملك قدرات دفاعية أكبر، زيادة على الوعي التكتيكي لدى اللاعب المغربي.

كان كهربا قد لعب في صفوف الزمالك قبل رحيله إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم انضمامه للأهلي في يناير الماضي خلال صفقة أثارت الكثير من الجدل بين عشاق النادي الأهلي ونظرائهم من نادي الزمالك.

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