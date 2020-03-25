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النفط يواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:16 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية وترقب مستجدات "كورونا" بعد التفاؤل بشأن خطة التحفيز الأمريكي.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات للطاقة ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس الجاري، في حين تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بنحو 100 ألف برميل يومياً في الفترة نفسها.

وكان الذهب الأسود شهد مكاسب بأكثر من 3 بالمائة في وقت مبكر من التداولات على خلفية توصل البيت الأبيض ومشرعي الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق حول حزمة مساعدات ضخمة بقيمة تريليوني دولار لتخفيف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر 19 ألف شخص عالمياً حتى الآن.

ومع ذلك، فإن الطلب على المنتجات النفطية وخاصة وقود الطائرات، ينخفض ​​في جميع أنحاء العالم، حيث أعلنت المزيد من الحكومات عمليات الإغلاق على الصعيد الوطني للحد من تفشي الوباء.

وأعلنت الهند، وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط، إغلاقاً للبلاد مدته 21 يوماً، ما يعني أن الطلب على النفط سيتقلص في الفترة المقبلة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 2 بالمائة إلى 24.49 دولار للبرميل وسط جلسة متقلبة.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 1.4 بالمائة إلى 27.52 دولار للبرميل، بعد أن تحرك صعوداً وهبوطاً في وقت سابق من التعاملات.


وواصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، مع أمال أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز بقيمة تريليوني دولار للتخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم من انتشار وباء كورونا، حيث فشل مشرعي الكونجرس الأمريكي في تمرير المقترح.

بينما عبر وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" عن ثقته في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريباً، في حين أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس مجموعة من التدابير لمساعدة الاقتصاد من بينها شراء غير محدود للأصول.

ومن المقرر إعلان بيانات مخزونات النفط الأولية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء.

وصعد سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 2.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 24.01 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 25.16 دولار للبرميل خلال التعاملات.

وارتفع  سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 0.9 بالمائة إلى 27.27 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 28.65 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.

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