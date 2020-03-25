تعليق متحدث المترو على تكدس المواطنين في القطارات

علق أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، على تكدس المواطنين في قطارات مترو الأنفاق قبل ميعاد الحظر قائلًا: "نريد من المواطنين أن يخرجوا من أعمالهم قبل فترة من الحظر حتى لا يحدث تكدس"، لافتًا إلى أن وزير النقل المهندس كامل الوزير أصدر قراراته بزيادة أعداد القطارات قبل ميعاد الحظر في كل تجاه بمعنى سيكون سيكون هناك 3 قطارات بدل من قطار واحد.



وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الأربعاء أن العاملين في مرفق مترو الأنفاق يبذلون جهد كبير ويعملون كخلايا نحل، لافتًا إلى أن بعض الموظفين ينامون في المرفق لكي يعملون مع المواطنين 6 صباحا.



وأشار المتحدث باسم مترو الأنفاق إلى أن التزاحم في قطارات المترو بسبب رغبة المواطنين في الذهاب إلى منازلهم قبل بدء تطبيق الحظر بفترة قليلة.



وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الثلاثاء، أن قطارات المترو ستبدأ في تطبيق إجراءات حظر التجوال التي أعلنتها الدولة.



وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، إن المترو سيعمل غدًا من الساعة ٥:٣٠ صباحًا وأن آخر قطار سيتحرك الساعة ٥:٣٠ مساءً، قبل موعد الحظر بساعة ونصف الساعة، مضيفًا أنه اعتبارًا من يوم الخميس سيعمل المترو من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، بحيث يكون آخر قطار يتحرك الساعة٤:٣٠ مساءً.



يأتي ذلك تطبيقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، والتي تتمثل في حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.







