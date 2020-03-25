Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق متحدث المترو على تكدس المواطنين في القطارات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
علق أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، على تكدس المواطنين في قطارات مترو الأنفاق قبل ميعاد الحظر قائلًا: "نريد من المواطنين أن يخرجوا من أعمالهم قبل فترة من الحظر حتى لا يحدث تكدس"، لافتًا إلى أن وزير النقل المهندس كامل الوزير أصدر قراراته بزيادة أعداد القطارات قبل ميعاد الحظر في كل تجاه بمعنى سيكون سيكون هناك 3 قطارات بدل من قطار واحد.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الأربعاء أن العاملين في مرفق مترو الأنفاق يبذلون جهد كبير ويعملون كخلايا نحل، لافتًا إلى أن بعض الموظفين ينامون في المرفق لكي يعملون مع المواطنين 6 صباحا.

وأشار المتحدث باسم مترو الأنفاق إلى أن التزاحم في قطارات المترو بسبب رغبة المواطنين في الذهاب إلى منازلهم قبل بدء تطبيق الحظر بفترة قليلة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الثلاثاء، أن قطارات المترو ستبدأ في تطبيق إجراءات حظر التجوال التي أعلنتها الدولة.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، إن المترو سيعمل غدًا من الساعة ٥:٣٠ صباحًا وأن آخر قطار سيتحرك الساعة ٥:٣٠ مساءً، قبل موعد الحظر بساعة ونصف الساعة، مضيفًا أنه اعتبارًا من يوم الخميس سيعمل المترو من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، بحيث يكون آخر قطار يتحرك الساعة٤:٣٠ مساءً.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، والتي تتمثل في حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.



أخبار تهمك

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صدمة في ريال مدريد وبرشلونة.. ليفربول يقرر الإبقاء على نجم الريدز

منذ 41 دقيقة

عاجل.. رسالة من السيسي إلى المصريين في أولى ساعات الحظر

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 15 ساعة

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:29 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

08:52 م

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status