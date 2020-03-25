كندا تقر حزمة تحفيزية بـ57 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

حصل "جاستن ترودو" رئيس الوزراء الكندي على دعم برلماني لحزمة تحفيزية بقيمة 82 مليار دولار كندي (57 مليار دولار أمريكي)، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتأثر بتفشي كورونا.









وتلقت خطة رئيس الوزراء الكندي موافقة مجلس العموم اليوم الأربعاء، بعد مفاوضات متوترة مع المشرعين المعارضين حول الفترة التي يمكن منحها للحكومة لاتخاذا إجراءات الإنفاق الطارئة دون موافقة البرلمان.





ويحتاج مشروع القانون الآن إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونًا.





ويعني تمرير التشريع لخطة التحفيز أن الحكومة ستكون قادرة على ضخ الأموال في الاقتصاد بسرعة، وسط إغلاق معظم أنحاء البلاد لوقف انتشار الكورونا.





وتتضمن حزمة ترودو 27 مليار دولار كندي للدعم المباشر الأفراد والشركات المتضررة، و55 مليار دولار كندي في التأجيلات الضريبية المؤقتة للأسر والشركات.





وتشمل الخطة أيضاً خطوات لتعزيز مدفوعات استحقاقات الطفولة، وبرنامج رعاية طوارئ بقيمة 10 مليار دولار كندي للعاملين من المنزل.





ويأتي الجزء الأكبر من الدعم عبر خطة للسماح لدافعي الضرائب بتأجيل الإقرارات الضريبية حتى بعد 31 أغسطس المقبل.



