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كندا تقر حزمة تحفيزية بـ57 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:59 م
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الحزمة التحفيزية
الحزمة التحفيزية
وكالات
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حصل "جاستن ترودو" رئيس الوزراء الكندي على دعم برلماني لحزمة تحفيزية بقيمة 82 مليار دولار كندي (57 مليار دولار أمريكي)، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتأثر بتفشي كورونا.


وتلقت خطة رئيس الوزراء الكندي موافقة مجلس العموم اليوم الأربعاء، بعد مفاوضات متوترة مع المشرعين المعارضين حول الفترة التي يمكن منحها للحكومة لاتخاذا إجراءات الإنفاق الطارئة دون موافقة البرلمان.

ويحتاج مشروع القانون الآن إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونًا.

ويعني تمرير التشريع لخطة التحفيز أن الحكومة ستكون قادرة على ضخ الأموال في الاقتصاد بسرعة، وسط إغلاق معظم أنحاء البلاد لوقف انتشار الكورونا.

وتتضمن حزمة ترودو 27 مليار دولار كندي للدعم المباشر الأفراد والشركات المتضررة، و55 مليار دولار كندي في التأجيلات الضريبية المؤقتة للأسر والشركات.

وتشمل الخطة أيضاً خطوات لتعزيز مدفوعات استحقاقات الطفولة، وبرنامج رعاية طوارئ بقيمة 10 مليار دولار كندي للعاملين من المنزل.

ويأتي الجزء الأكبر من الدعم عبر خطة للسماح لدافعي الضرائب بتأجيل الإقرارات الضريبية حتى بعد 31 أغسطس المقبل.


جدد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا مطالبه للمواطنين بضرورة البقاء في المنزل ، لمواجهة انتشار وباء كورونا .

وقال ترودو في فيديو موجه للكنديين- نشره عبر حسابه على تويتر-: "يكفي هذا.. طفح الكيل.. بالنسبة لهؤلاء الذين يستمرون في الخروج مع الأصدقاء وإقامة حفلات عشاء.. افعلوا الشيء الصحيح والتزموا منازلكم" .

وأضاف ترودو "أثناء وجودك بالمنزل.. شارك الفيديو لتذكير الآخرين أن عليهم البقاء في المنزل أيضا" .

وشدد خلال المقطع على ضرورة احترام مسافات التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات ، مؤكدا أهمية غسل اليدين بصورة دورية ولمدة 20 ثانية .

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من 417 ألف حالة ، بينما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين وحدها أكثر من 81218 حالة إصابة .

Enough is enough. To those who are still hanging out with friends or hosting dinner parties: Do the right thing and stay home. And while you’re at home, share this video to remind others they need to stay home too. #PlankTheCurve pic.twitter.com/b2q1fT81cO

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 25, 2020

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