"STC": المملكة الـ 10 عالميا في سرعة الإنترنت

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، ريادة السعودية عالمياً في مجال البنية التحتية للاتصالات عموماً، والاتصالات الرقمية بوجه خاص، كاشفاً عن أن المملكة رفعت مرتبتها العالمية في سرعة الإنترنت خلال ثلاث سنوات من المرتبة 105 إلى المرتبة العاشرة عالمياً نهاية العام 2019م، وذلك بموجب تقييمات المراجع الدولية المختصة بهذا التصنيف، لافتاً النظر إلى أن سرعة الإنترنت لدى stc تضاعف 7 مرات في 3 سنوات.





وأشاد بما قامت به المملكة على مدى سنوات، بدعم من القيادة الرشيدة، من ناحية منح الترددات والإعانات في المرحلة الحالية، ونشر الألياف البصرية خلال السنوات الثلاث الماضية ما أسهم في وجود بنية تحتية متقدمة جدا من الألياف البصرية في خدمات الجيلين الرابع والخامس.





وأشار إلى أن جميع شركات الاتصالات في المملكة تنزع قبعة المنافسة في الوقت الحالي وتلبس قبعة الوطن وتعمل كخلية واحدة لتوفير الخدمات الرقمية بأعلى سرعة للقطاع الصحي وللتعلم عن بعد والعمل عن بعد والترفيه المنزلي.





وقال: رصدت الشركة خلال الأيام القليلة الماضية إقبالاً غير مسبوق على شبكاتها من قبل العديد من الشركات المطبقة لنظام العمل عن بعد، حيث زادت نسبة نمو الحركة لهذا الغرض على 1128%، فيما زادت حركة البيانات بنسبة تتراوح ما بين 30-40%، مقابل نمو الطلب على منصات الألعاب الإلكترونية بنسبة 300% والتعليم 1000% والصحة 200%، و 132% على المحتوى التلفزيوني، و177% ارتفاعاً في استخدام المنصات الصحية، 73% نمواً في استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة في استخدام تطبيقات التعليم والصحة بنسبة 70%.





وأضاف، أنه تم تزويد أكثر من 3 ملايين منزل في مختلف مناطق المملكة، بشبكة منتشرة في المحافظات كافة التي تخدم القطاع السكني والصحي والتعليمي، لافتاً الانتباه إلى أنه تم اعتماد خصم 50% على خدمات الألياف البصرية لتخفيف التكلفة على مستخدمي الشبكات لهذه الفترة.





وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها stc لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى مبادرة الشركة في تحمل رسوم إيقاف الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإيقاف خدماتها حتى نهاية إبريل، نظراً لتعرض هذه المنشآت للظروف الوقائية من فيروس كورونا.