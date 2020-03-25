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شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:00 م
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جانب من تطبيق حظر التجول
جانب من تطبيق حظر التجول
تصوير: بلال أحمد
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ظهرت شوارع محافظة القاهرة فارغة بشكل كبير، في أولى ساعات تطبيق قرار حظر التجوال على محافظات الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، تجنبًا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.


بينما بدت الصيدليات والمستشفيات تعمل بكامل طاقتها، وذلك وفقًا لقرار الحظر، الذي استثنى القطاع الطبي من منع التجول، بينما خلت الشوارع من المواطنين والمارة.


ويستمر حظر التجول بدءًا من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، في الوقت الذي أكدت وزارة الداخلية البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء، الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر، والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة، تبدأ من غرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه، وأيضًا تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجول.

شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)
شوارع خالية ومحال مُوصدة.. أولى ساعات حظر التجول في القاهرة (صور)

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