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برعاية "بكري".. حملة شعبية وتوزيع 1000 سلة غذائية.. و1000 زجاجة "كلور" في قنا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:56 م
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بوابة الفجر
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في إطار حملة التضامن والتكافل بين المصريين في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مصر، وعبر جهد مشترك للإعلامي مصطفي بكري عضو مجلس النواب، والدكتور محمود بكري الكاتب الصحفي، تسلمت جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بقنا، اليوم الأربعاء، 1000 كرتونة مواد غذائية، و1000 زجاجة كلور، تم توزيعها على أهالي المعني وقنا من خلال الجمعية التي يترأسها أحمد بكري.

وشكل شباب قرية "المعني" مجموعات عمل بقيادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية للإشراف على توزيع المساعدات، والقيام بحملة تطهير لشوارع القرية وعدد من مؤسسات مدينة قنا. 

وكان شباب بلدة "المعني" قد دشنوا حملة بأسم"معناوي -لمحاربة- الكورونا" جمعوا خلالها تبرعات وقدموا خدمات تطوعية لقريتهم والمدينة، حيث تولوا تجهيز وشراء الأجهزة الخاصة بتطهير الشوارع والمناطق المختلفة.
برعاية "بكري".. حملة شعبية وتوزيع 1000 سلة غذائية.. و1000 زجاجة "كلور" في قنا
برعاية "بكري".. حملة شعبية وتوزيع 1000 سلة غذائية.. و1000 زجاجة "كلور" في قنا
برعاية "بكري".. حملة شعبية وتوزيع 1000 سلة غذائية.. و1000 زجاجة "كلور" في قنا
برعاية "بكري".. حملة شعبية وتوزيع 1000 سلة غذائية.. و1000 زجاجة "كلور" في قنا
برعاية "بكري".. حملة شعبية وتوزيع 1000 سلة غذائية.. و1000 زجاجة "كلور" في قنا
برعاية "بكري".. حملة شعبية وتوزيع 1000 سلة غذائية.. و1000 زجاجة "كلور" في قنا
برعاية "بكري".. حملة شعبية وتوزيع 1000 سلة غذائية.. و1000 زجاجة "كلور" في قنا
برعاية "بكري".. حملة شعبية وتوزيع 1000 سلة غذائية.. و1000 زجاجة "كلور" في قنا

الكلمات المفتاحية

مواجهة كرونا مصطفى بكري مصر قنا حملة شعبية

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