بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

أفادت تقارير صحفية مصرية بأن مسئولي بيراميدز حسموا موقفهم من رحيل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نهاية الموسم الحالي في ظل رغبة مسئولي الأهلي والزمالك في الحصول على خدمات نجومه.





وقال مصدر داخل براميدز في تصريحات صحفية:"لا توجد نية داخل النادي للاستغناء عن عماد نبيل دونجا نجم خط وسط الفريق إلى الأهلي أوالزمالك وذلك بسبب عدم امتلاك الفريق البديل الكفء في حال رحيله".





وأضاف:"في حالة رحيل عمر جابر ظهير أيمن الفريق في الميركاتو المقبل فأنه من المستحيل رحيل رجب بكار ظهير الفريق، إلى الأهلي أوالزمالك وذلك لحاجة الفريق إلى خدماته الفنية".





واختتم المصدر تصريحاته قائلاً: "لا يوجد لدى مسئولي بيراميدز في رحيل أي من نجوم الفريق في حالة امتلاك البديل الكفء حتى لا يتعرض الفريق إلى أي هزة فنية لذا من الصعب رحيل دونجا كما أن عمر جابر حصل على وعد بالرحيل لذا لن يتم السماح برحيل بكار".