Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أفادت تقارير صحفية مصرية بأن مسئولي بيراميدز حسموا موقفهم من رحيل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نهاية الموسم الحالي في ظل رغبة مسئولي الأهلي والزمالك في الحصول على خدمات نجومه.


وقال مصدر داخل براميدز في تصريحات صحفية:"لا توجد نية داخل النادي للاستغناء عن عماد نبيل دونجا نجم خط وسط الفريق إلى الأهلي أوالزمالك وذلك بسبب عدم امتلاك الفريق البديل الكفء في حال رحيله".


وأضاف:"في حالة رحيل عمر جابر ظهير أيمن الفريق في الميركاتو المقبل فأنه من المستحيل رحيل رجب بكار ظهير الفريق، إلى الأهلي أوالزمالك وذلك لحاجة الفريق إلى خدماته الفنية".


واختتم المصدر تصريحاته قائلاً: "لا يوجد لدى مسئولي بيراميدز في رحيل أي من نجوم الفريق في حالة امتلاك البديل الكفء حتى لا يتعرض الفريق إلى أي هزة فنية لذا من الصعب رحيل دونجا كما أن عمر جابر حصل على وعد بالرحيل لذا لن يتم السماح برحيل بكار".

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

عاجل.. رسالة من السيسي إلى المصريين في أولى ساعات الحظر

منذ أقل من ساعة

لن تصدق بعد كارثة "كورونا"و"هانتا".. رجل صيني يأكل فأر وهو على قيد الحياة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ حوالي 6 ساعات

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:29 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

عاجل.. رسالة من السيسي إلى المصريين في أولى ساعات الحظر

08:15 م

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

08:01 م

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status