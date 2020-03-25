Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزهم الهام شاهين وسمية الخشاب.. نجوم اختاروا "الفجر الفني" لتوعية جمهورهم ضد "كورونا"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:48 م
Advertisements
اللهام شاهين وسمية الخشاب
اللهام شاهين وسمية الخشاب
أماني سلام _ نور طلعت
Advertisements
قدم "الفجر الفني"، مبادرة للتوعية الشعب المصري ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك من خلال نجوم الفن، الذين رحبوا بهذه المبادرة وتفاعلوا معها.

وأعطى نجوم الفن من خلال مبادرة "الفجر الفني"، المواطنين بعض النصائح ضد فيروس كورونا، وكانت أهمها هي عدم الخروج من المنازل للحافظ على سلامتهم ، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة لكي تتجاوز مصر الأزمة الصعبة التي تجتاح العالم، كما حرص بعض الفنانين على تهدئة الشعب بسبب الخوف والقلق الذي سيطر على العالم بسب فيروس كورونا.

ويرصد الفجر الفني الفنانين التي ساهمت في المبادرة


سمر ابو شقة

طالبت زوجة الفنان تامر عاشور، من الشعب الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة، وعدم الخروج خوفا على سلامة المواطنين، وأشارت بإهمية تقديم الجميع التوعية لبعض لإدراج خطورة الوضع.

إللهام شاهين

قالت النجمة إلهام شاهين،" ياريت كلنا نخاف على بلدنا ونلتزم بالتعليمات والوقاية خير من العلاج متمنية من الجميع المحافظة على التعليمات وعدم الخروج حتى تنتهي تلك الفترة.


سمية الخشاب

كما وجهت الفنانة سمية الخشاب، بعض النصائح الهامة، لجمهورها ضد فيروس كورونا، من ضمنها هي عدم الخروج من المنازل، وعدم تتاول الطعام المثلج، وأيضا شرب ماء كثير، وتعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية.


نيرمين ماهر

وأكدت الفنانة نرمين ماهر، بإن تلك الفترة الحالية لا تقبل بإن تتهاون به فهي من أصعب المراحل التي نعيشها، كما طالبت الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم السلمات الكثيرة.

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام فيروس كورونا افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة في ريال مدريد وبرشلونة.. ليفربول يقرر الإبقاء على نجم الريدز

منذ 42 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ يوم

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

منذ ساعة و 16 دقيقة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

6 ملايين دولار سعر رحيل نجم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل نارية.. الكشف عن عرض الزمالك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رسالة من السيسي إلى المصريين في أولى ساعات الحظر

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 15 ساعة

٣ صفقات نارية على طاولة الأهلي في الصيف.. من بينهم أخطبوط الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
06:29 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

07:22 م

بيراميدز يصفع الأهلي والزمالك بقرار ناري

08:52 م

تطورات جديدة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

07:04 م

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status