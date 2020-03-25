أبرزهم الهام شاهين وسمية الخشاب.. نجوم اختاروا "الفجر الفني" لتوعية جمهورهم ضد "كورونا"

قدم " الفجر الفني "، مبادرة للتوعية الشعب المصري ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك من خلال نجوم الفن، الذين رحبوا بهذه المبادرة وتفاعلوا معها.



وأعطى نجوم الفن من خلال مبادرة "الفجر الفني"، المواطنين بعض النصائح ضد فيروس كورونا، وكانت أهمها هي عدم الخروج من المنازل للحافظ على سلامتهم ، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة لكي تتجاوز مصر الأزمة الصعبة التي تجتاح العالم، كما حرص بعض الفنانين على تهدئة الشعب بسبب الخوف والقلق الذي سيطر على العالم بسب فيروس كورونا.



ويرصد الفجر الفني الفنانين التي ساهمت في المبادرة





سمر ابو شقة



طالبت زوجة الفنان تامر عاشور، من الشعب الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة، وعدم الخروج خوفا على سلامة المواطنين، وأشارت بإهمية تقديم الجميع التوعية لبعض لإدراج خطورة الوضع.



إللهام شاهين



قالت النجمة إلهام شاهين،" ياريت كلنا نخاف على بلدنا ونلتزم بالتعليمات والوقاية خير من العلاج متمنية من الجميع المحافظة على التعليمات وعدم الخروج حتى تنتهي تلك الفترة.





سمية الخشاب



كما وجهت الفنانة سمية الخشاب، بعض النصائح الهامة، لجمهورها ضد فيروس كورونا، من ضمنها هي عدم الخروج من المنازل، وعدم تتاول الطعام المثلج، وأيضا شرب ماء كثير، وتعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية.





نيرمين ماهر



وأكدت الفنانة نرمين ماهر، بإن تلك الفترة الحالية لا تقبل بإن تتهاون به فهي من أصعب المراحل التي نعيشها، كما طالبت الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم السلمات الكثيرة.