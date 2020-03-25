إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 2369

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، منذ قليل، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" إلى 2369 حالة بينهم 39 حالة خطرة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق من صباح اليوم، تقييد حركة التنقل اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم، ومنع السكان من مغادرة منازلهم إلا للتزود بالغذاء والدواء، كما أعلنت عن تسجيل خامس حالة وفاة بفيروس كورونا.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.