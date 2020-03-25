مجد القاسم يطرح أغنية جديدة بعنوان "خليك في البيت"



وتقول كلمات الأغنية

"لو بتخاف على نفسك وولادك، لو بتحب صحابك وجيرانك خليك في البيت، أزمة وهتعدى.. ساعد في بلدك أكثر خدمة، أفضل حل علاج لـ كورونا، النظافة من الإيمان وحمايه لـ كل إنسان، اغسل ايدك كل شويه خليك مطمن في أمان، كح واعطس في المنديل خليك ابن بلد واصيل ومتنشرش خبر واشاعه لو مش من مصدر بدليل، صلي في بيتك وادعي الله يبعد عنا المرض ايااه، واللي اتصاب ربنا يشفيه، ويقوي دكاترة بترعاه، ناس في الشدة ظروفهم صعبة والأيام خنقاها وتابعه اتبرع ليهم وساعدهم يجازيك خير وتزيد النعمة".



وطرح مجد القاسم مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "يا عسل"، والتي صورها فيديو كليب، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد والكليب من إخراج ميدو بارون، وتم تصوير الكليب بمدينة شرم الشيخ.



ويعيش الفنان مجد القاسم حالة من النشاط الفني على أكثر من صعيد، حيث يقوم حاليا، باستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، والذى يحمل عنوان "باقة ورد"، ويقوم بتصوير حلقات من برنامجه الجديد "سهرة مع مجد".



وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضي وصلاح عطية ومحمود شوقي وباسم منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.



طرح المطرب مجد القاسم أغنية جديده بعنوان "خليك في البيت" تدعو المواطنين على عدم الخروج من منازلهم واتباع قرارات الدولة، ومساعدة الفقراء المتضررين من حظر التجوال، ومساندة الأطباء والدولة في الحفاظ على الحد من انتشار الفيروس بين فئات الشعب.