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إصابة نجم ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:49 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن  نجم ريال مدريد السابق ونجل رئيس النادي الملكي الأسبق لورينز سانز تعرض للإصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المُستجد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق الذي الذي قاد الملكي في الفترة ما بين 1995 و2000 توفي يوم الأحد الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن فرانسيسكو باكو سانز البالغ من العمر 47 عامًا والذي لعب فى وقت سابق مع فريق شباب ريال مدريد وريال أوفيديو وريال مايوركا قد أُصيب بالفيروس المميت بعد يوم واحد من وفاة والده.

وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.


الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ريال مدريد

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