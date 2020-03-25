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دوريات أمنية تجوب شوارع الجيزة لتفعيل قرار حظر التجوال

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شهدت محافظة الجيزة مساء اليوم، إنتشارا أمنيا مكثفا بجميع شوارع وميادين المحافظة، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجوال المواطنين، والتأكد من إغلاق المحال التجارية، والمطاعم والكافتيريات والمولات في مواعيدها، وإغلاق المقاهي طوال اليوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على ضباط وأفراد جميع أقسام ومراكز القطاع بتسيير دوريات بجميع أنحاء المحافظة، والتأكيد على جميع أصحاب المحلات بإغلاقها في الميعاد المحدد وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن حظر حركة المواطنين.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وجاءت القرارات كالتالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.

وفي سياق آخر، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميًا، مؤكدًا أنه يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر الأزمة.

وأوضح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.

وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.

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