الفن مرآة.. تعرف على الأعمال الفنية التي شاركت المجتمع في الأزمات المختلفة

يعد الفن المرآة الناقلة لما يحدث في الدول من أزمات وانتصارات وحروب وهو القوة الناعمة للشعوب



ونرصد لكم بوابة "الفجر الفني" هذا التقرير عن الأعمال المصرية التي قٌدمت خلال الحروب وإنتصارات 73



1- بورسعيد المدينة الباسلة



فيلم روائي عن إحدى الحروب القصيرة التي شهدها العالم الحديث، بعد نهاية هذه الحرب بسبعة أشهر فقط وهو "بورسعيد المدينة الباسلة" عرض في 8 يوليو عام 1957 بـ سينما ريفولي، أي بعد جلاء العدوان الثلاثي على مصر في 23 ديسمبر 1956.



صورت المشاهد الخارجية في مدينة بورسعيد سواء في وقت العدوان أو عقب الانسحاب كما كانت مشاهده الداخلية في ستوديو مصر، وكان الفيلم "سكوب" أسود وأبيض ومدة عرضه علي الشاشة 130 دقيقة.



الفيلم تم بإشراف وربما بتكليف مباشر من رأس الدولة اجتمع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور السادات بـ فريد شوقي وتم الاتفاق على صناعة الفيلم.



وأشرف علي الإنتاج المنتج والمخرج المعروف حلمي رفلة وبلغت تكاليف إنتاجه حوالي 35 ألف جنيه واشترك في الفيلم عدد كبير من نجوم الخمسينات من بينهم: فريد شوقي، هدى سلطان، ليلى فوزي، شكري سرحان، زهرة العلا، أمينة رزق، حسين رياض، زينب صدقي، رشدي أباظة، توفيق الدقن، عدلي كاسب، نعيمة وصفي، نور الدمرداش، سراج منير، أحمد مظهر الذي كان في أدوراه الأولي.



2- أفلام إسماعيل يس



قدم نجم الكوميديا الفنان إسماعيل يس، سلسلة من الأفلام عن الجيش المصري وتحمل إسمه في جميعها وهي ما جذبت الجمهور إليه بشكل كبير.



3- العصفور



وهو فيلم عن رفض الواقع ومحاولة التعبير عن لغضب بعد نكسة 67، والفيلم من بطولة محسنة توفيق، مريم فخر الدين، صلاح قابيل، محمود المليجي، صلاح منصور، أليف صلاح جاهين، وإخراج يوسف شاهين، وإنتاج عام 1972.



4- أغنية على الممر



الفيلم عبارة عن 5 جنود من قوات المشاة الذين تتم محاصرتهم داخل ممر في سيناء، نقل مشاعر الجنود في أحد الكتائب أثناء الحرب وبعد النكسة.



أغنية على الممر بطولة محمود مرسي، صلاح قابيل، صلاح السعدني، محمود يس، تأليف مصطفى محرم، وإخراج علي عبدالخالق، وإنتاج عام 1971.



5- ثرثرة فوق النيل



الفيلم يعرض صورة لطبقة ما في المجتمع بعد نكسة 67 ومحاولة منهم للهروب من الواقع في حياتهم بشكل يومي.



فيلم ثرثرة فوق النيل بطولة عماد حمدي، أحمد رمزي، سهير رمزي، عادل أدهم، ميرفت أمين، ماجدة الخطيب، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، ومن إخراج حسين كمال، إنتاج 1971.



6- الأيدي الناعمة



يتحدث عن أحد الأمراء العاطلين بالوراثة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 ثم يصطدم بامرأة تغير له حياته كلها، انتاج عام 1963



الأيدي الناعمة بطولة أحمد مظر، صباح، مريم فخر الدين، ليلى طاهر، صلاح ذو الفقار، سيناريو يوسف جوهر، ومن إخراج محمود ذو الفقار.



7- الشهد والدموع



هو يعتبر مسلسل اجتماعي من الدرجة الأولى وفي بعض من حلقاته يعرض أثر نكسة 67 على المجتمع المصري من خلال نموذج لحارة مصرية تغيرت أحوالها بعد النكسة.



الشهد والدموع بطولة عفاف شعيب، محمود الجندي، خالد زكي، نوال أبو الفتوح، يوسف شعبان، نسرين، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.



8- العائلة



مسلسل اجتماعي يعرض حال المجتمع المصري بعد نكسة 67 من خلال حكايات عائلية لسكان عمارة واحدة، والتي فقدت إحداهن ابنًا من أبناءها في النكسة.



العائلة بطولة محمود مرسي، خيرية أحمد، محمد رياض، عبد المنعم مدبولي، صابرين، ناصر سيف، طارق لطفي، تأليف وحيد حامد، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ، وإنتاج عام 1994.



9- الرصاصة لا تزال في جيبي



من أشهر الأفلام التي تروي انتصارات اكتوبر تم تصوير الفيلم في أماكن الأحداث الحقيقية في الإسماعيلية وبورسعيد بمشاركة مخرجين معاونين بلغ عددهم 8 مخرجين، إلى جانب 10 مصورين و8 مونترين، وتمت الإستعانة بجنود حقيقيين من القوات المسلحة خلال احدى المناورات.



الرصاصة لا تزال في جيبي بطولة محمود ياسين، نجوى إبراهيم، صلاح السعدني، سعيد صالح، عبد المنعم إبراهيم، يوسف شعبان، من إخراج حسام الدين مصطفى، وإنتاج عام 1974.



10- العمر لحظة



صحفية شابة تغطي أخبار الحرب وهي زوجة رئيس تحرير أحد الجرائد التي تعمل محررة بها، وتنخدع منه بسبب المقالات الذي كان يكتبها لليأس من الحرب مع إسرائيل وانه متراخيًا وتتطوع فى الحربية المصرية لتسعف المصابين ويُفتح لها المجال للتعارف على النماذج الإنسانية وتقع في حب ضابط ويستشهد في الحرب



العمر لحظة بطولة ماجدة، أحمد زكي، أحمد مظهر، حاتم ذو الفقار، ناهد شريف، محمد خيري، نبيلة عبيد، إخراج محمد راضي، وإنتاج عام 1978.



11- الوفاء العظيم



يروي الفيلم عن تغير الأشخاص بعد حرب 73 والتعامل بينهم خلالها والتكاتف الكبير حتى النصر.



الوفاء العظيم بطولة نجلاء فتحي، محمود ياسين، كمال الشناوي، سمير صبري، عبد المنعم إبراهيم، قصة فيصل ندا، ومن إخراج حلمي رفله، وإنتاج عام 1974.



12- بدور



يتعرف عامل المجاري صابر على النشالة بدور التي تقرر التوبة، يدعي لأهل الحارة أنها ابنة عمه ويقيم في منزل المعلمة نوسة، يتوصل إليها ميمو - أحد أفراد العصابة ويشي بحقيقتها لأهل الحارة، ولكنهم لا يتخلوا عنها يتم أخيرًا قبول تظلم صابر ويرقى في عمله، تنشب حرب أكتوبر ويتم النصر والعبور، يعود صابر من المعركة مصابًا ويحتفل أهل الحارة بزواجه من بدور.



بدور بطولة نجلاء فتحي، محمود ياسين، مجدي وهبة، هدى سلطان، محمد رضا، توفيق الدقن، هالة فاخر، نعيمة الصغير، قصة وإخراج نادر جلال، وإنتاج عام1974.



13- حتى آخر العمر



يتناول حياة أبطال الفيلم خلال حرب 73 وماترتب عليها من تأثير في علاقاتهم ببعض، ومن أبرز لقطة الفيلم قيام الجنود المصريين في عملية بدر في أولى حرب أكتوبر سنة 1973م، وعبروا قناة السويس.



حتى آخر العمر بطولة محمود عبد العزيز، نجوى إبراهيم، عمر خورشيد، عماد حمدي، حياة قنديل، قصة الأديب الكبير يوسف السباعي، ومن إخراج أشرف فهمي، وإنتاج عام 1975.



14- الطريق إلى إيلات



يتناول بطولات سلاح البحرية المصري في تدمير سفن حربية إسرائيلية وميناء إيلات الحربي الإسرائيلي عام 1969.



الطريق إلى إيلات بطولة عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، مادلين طبر، عبد الله محمود، صلاح قابيل، ناصر سيف، محمد سعد، قصة فايز غالي، وإخراج إنعام محمد علي، ومن إنتاج 1993.



ورصدت هذه الأعمال الفنية النكسة والحروب لعرض كل ماهو جديد للجمهور ليكون على دراية أول بأول بما يحدث من خلال عمل درامي أ، سينمائي يصل إلأى قلوبهم وعقولهم للوقوف والشد على أذرهم في الأزمات المختلفة.