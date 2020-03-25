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بالتفاصيل.. نجم الزمالك السابق يكشف أسرار فشل انتقاله للميلان

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:30 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف أمير عزمي مجاهد لاعب و مدرب الزمالك السابق، لأول مرة عن أنه كان قريبا من الاحتراف في نادي الميلان بالدوري الإيطالي في فترته الذهبية بعد كأس العالم للشباب عام2001.

 

وحكى أمير عزمي في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 ،تقديم محمد المحمودي، على أون سبورت اف ام، أنه بعد مونديال الشباب في الأرجنتين، كان محمد اليماني مهاجم الفراعنة محترفا في بلجيكا، ووكيله "فاليريو فاكيني "، كان بلجيكي ايطالي هو من شاهده في احدى مباريات الناشئين مع الزمالك، واعجب كثيرا بقدراته.


ويقول نجم دفاع الزمالك السابق: معرفتي واجادتي باللغة الانجليزية اثار اعجاب وكيل اللاعبين الشهير وقال لي أن هذا الأمر سيسهل كثيرا علي الاحتراف في أوروبا، وبالفعل سافرت معه خلال فترة توقف الدوري للكريسماس للاختبار في بروجيا، ولعب دورة ودية هناك مع الفريق الرديف، وفي احد اللقاءات الودية كان بيسوتي مدير قطاع الناشئين في ميلان حاضر، وبعد المباراة طلب أن الحضور لمعسكر تدريب الميلان، هذا الامر لم يكن مصدق بالنسبة لي.


واستطرد أمير قائلا: أخيرا دخلت ميلانيللو معسكر تدريبات الميلان بكل قطاعاته، واعطوني غرفة وبدأت اتدرب مع الناشئين، وبعد مشاركتي في مباراة مع الناشئين امام فريق من الدرجة الثانية فوجئت أن احد مسئولي النادي اتى لغرفتي وطلب مني الانضمام لتدريبات الفريق الأول للميلان.


ويواصل أمير، شعرت برهبة كبيرة خلال مشاهدة نجوم كنت اشاهدهم في التلفاز فقط، مثل روكا جونيور، وديدا وشيفشينكو و كوستاكورتا و انزاجي ومالديني، وخوسية ماريا، وعملت كشف طبي وذهبت مع الوكيل بتاعي وجلسنا في المبنى الاداري مع جالياني نائب رئيس النادي، الذي قال لي بالنص.. إنت لاعب كويس وفرصتك كويسة هنا وبعدها تخطيت الكشف الطبي.


لكن ما سر فشل الانتقال في النهاية.. يروي أمير عزمي:  في ذلك الوقت كنت مرتبط بعقد مع الزمالك وارسل الميلان فاكسا يستفسر عن امكانية التعاقد معي ووقتها كان رئيس النادي د. كمال درويش وطلب الزمالك 200 ألف دولار، وكان من الصعب على ميلان دفع هذا المبلغ في ناشئ بالزمالك لذلك عدت لرفضهم دفع هذا المبلغ.

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